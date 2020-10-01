Проклятие «Глухаря»: Почему умирают актеры сериала 

Сериал «Глухарь» — один из лучших отечественных сериалов, который до сих пор вызывает интерес у зрителей. Притягивает он не только захватывающим сюжетом и прекрасной игрой актеров, но и загадочными историями, которые буквально преследуют всех тех, кто имел отношение к съемочному процессу. Возможно, дело в проклятии? Пока точных доказательств этому нет, но актеры, сыгравшие в сериале, продолжают умирать.

Актеру в «Глухаре» досталась роль наркодилера, который в криминальных кругах носил прозвище Шило. В 2011 году Титов в реальной жизни стал героем уголовного дела. 28 декабря его нашли мертвым в московской квартире с полиэтиленовым пакетом на голове. 40-летний актер умер от удушья. В 2013 году полицейские задержали предполагаемого убийцу. Им оказался Давид Засеев, которому на тот момент было 23 года. Парень буквально сразу признался в содеянном. По словам Засеева в ночь убийства он несколько раз ударил Титова по голове тяжелым предметом, затем надел ему на голову пакет и задушил ремнем от брюк. Мотивом для совершения преступления стала личная неприязнь. В 2021 году убийца актера должен выйти на свободу.

Спустя месяц после гибели Титова при загадочных обстоятельствах погиб Толя Отраднов. 29-летний актер отправился на встречу с незнакомцем, но домой больше не вернулся. На утро следующего дня его нашли в бессознательном состоянии на улице. Машина скорой помощи поспешила доставить актера в больницу, но не успела. По дороге Отраднов скончался. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что молодой мужчина умер от отравления смесью алкоголя с клозапином, которую обычно используют бандиты при ограблении. Похоронили Анатолия Отрадного в городе Ревда Свердловской области 5 февраля 2012 года.

Сергей Шарошкин

Сергей Шарошкин — еще один актер, снимавшийся в популярном сериале и погибший при довольно странных обстоятельствах в марте 2012 года. Он приехал в гости к родителям в село Юшта Рязанской области. В какой-то момент в доме, где Сергей ночевал, прогремел мощный взрыв. Позднее выяснилось, что взорвалась граната «Заря». Ее осколки выбили стекла в окнах и двери. Шарошкин погиб на месте.

По-прежнему остается загадкой, откуда в родительском доме взялся боеприпас. Сам Сергей оружием не увлекался. Его родители также утверждали, что они никогда не хранили в доме боеприпасов. Также удивляет тот факт, что от взрыва гранаты актер сразу погиб. Довольно часто ударная волна поражает лишь слух и зрение потерпевших, а в данной ситуации — летальный исход.

Михаил Фатеев стал героем громкого скандала осенью 2018 года. Полицейские арестовали 44-летнего актера по подозрению в извращении 14-летнего подростка. Михаила обвинили в педофилии и распространении фильмов для взрослых. Ему грозил немалый срок. Не выдержав испытаний судьбы, Фатеев ушел из жизни добровольно. Он совершил суицид прямо в камере СИЗО в октябре 2018 года. Перед смертью актер написал записку, адресованную «любому театру». Михаил попросил прощение за все репутационные риски, которые приходится из-за него терпеть творческому коллективу. Актер также уверил, что он ни в чем не виноват. Своим уходом из жизни он попытался это доказать.

Очередной жертвой проклятия «Глухаря» стала актриса Дарья Егорычева. Она умерла от рака легких в феврале 2019 года. Ей было всего 39 лет. Многие называли Дарью звездочкой «Глухаря». Она была красивым, светлым и добрым человечком. Ее смерть стала огромным потрясением как для ее близких, так и для коллег.

Со страшным недугом Егорычева боролась с 2012 года. Она прошла несколько курсов химиотерапии и пережила две операции. Несмотря на все усилия, актриса так и не смогла победить тяжелую болезнь. Помимо съемок в телесериале «Глухарь», Егорычева участвовала в шоу-проектах «Тайна института благородных девиц» и «Пилот международных авиалиний», работала в театре «У Никитских ворот» и Московском театре им. Вл. Маяковского. Она сыграла в спектаклях «Viva, парфюм!», «Бедная Лиза», «Живой труп» и других.