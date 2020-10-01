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Актеры, которых уволили за то, что они «ляпнули лишнего» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Актеры, острый язык которых чуть не сломал им карьеру
Фото: кадр из фильма "Тело Дженнифер"
Статус знаменитостей вовсе не означает, что актеры могут вести себя на съемочной площадке как им вздумается. Они такие же наемные работники, которые подчиняются своим руководителям: режиссеру и продюсеру. Острый язык может губительно сказаться на звездной карьере, причем недовольство зрителей также может оказать серьезное влияние на будущую карьеру актеров. "Рамблер" выяснил, на чьей карьере отразились неуместные высказывания.

Том Круз

кадр из к/ф "Рыцарь дня"
В 2005 году Том осудил супругу одного из руководителей Paramount Pictures за то, что женщина принимает успокоительные после родов. Дело в том, что актер исповедует саентологию, которая отвергает лекарства. Безусловно, подобное высказывание оскорбило руководство.
С тех пор Круз лишился множества ролей, его в целом не часто можно увидеть на экране. К сожалению, противоречие во взглядах — самая частая причина для отказа работать с ним.

Алексей Серебряков

кадр из фильма "Левиафан"
Алексея Серебрякова подвело сразу несколько моментов: он живет в Америке и иногда может вскрыть "гнойники на теле России". В понимании наших зрителей с переездом он лишился права осуждать жизнь на родине. Хотя Серебряков до сих пор работает в России и честно платит большие налоги.
Актер рассказывает, что в Америке принято быть любезным, там меньше коррупции и больше уважения, выше уровень жизни. Все это безумно раздражает зрителей.

Меган Фокс

кадр из фильма "Тело Дженнифер"
Любимица мужчин всего мира Меган Фокс запомнилась зрителю участием в фильме «Трансформеры». Правда, она появилась только в одной части фильма. Позже выяснилось, что все дело в интервью, которое дала актриса.
По словам Меган, режиссер фильма Майк Бэй напоминает ей Гитлера и Наполеона в одном лице. Возможно, она имела в виду целеустремленность и веру в идею режиссера, но Майкл воспринял это как оскорбление и актрису уволил. Дело в том, что команде не нужна скандальная репутация из-за сомнительных сравнений, все-таки их работа зависит от крупных рекламодателей.
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Комментарии
Актеры , Трансформеры , Тело Дженнифер , Рыцарь дня , Том Круз , Меган Фокс , Алексей Серебряков
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