Стоянов высказался об отправке пожилых артистов домой

Народный артист России Юрий Стоянов высказался о ситуации, когда людей старше 65 лет в столичном регионе, в том числе и актеров, отправляют сидеть дома в связи с новой вспышкой коронавируса. Своим мнением он поделился с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.
Стоянов утверждает, что подобные меры оправданы, если они временные, а также связаны с защитой и жизнью людей. И добавил:
«Только не надо все переворачивать в плоскость великих артистов. Я за великих артистов вообще как-то спокоен. У великих артистов нет проблемы, что им по крайней мере есть».
На днях глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский настоятельно рекомендовал всем столичным театрам пересмотреть репертуар и сделать так, чтобы все артисты старше 65 лет ушли домой на самоизоляцию.