Как у Догилевой нашли отклонение с гормоном радости

Жизнь известной советской и российской актрисы Татьяны Догилевой не была путем безоблачной славы. Как выяснил "Рамблер", женщина столкнулась с такими трудностями, из которых выбрался бы далеко не каждый.

В 37 лет актриса родила первую дочь, но ее отношения с мужем, писателем Михаилом Мишиным не складываись. Догилева не могла больше заниматься любимым делом, потому как ее просто не приглашали сниматься, а в начале нулевых у женщины один за другим умирают близкие — от рака скончался отец, следом ушли мама и любимый брат.

Конечно, такие потрясения не могли не сказаться на душевном равновесии звезды. Тогда актриса серьезно увлеклась алкоголем и стала уходить в настоящие запои.

То, что у нее реальные проблемы, Догилева поняла не сразу. Спустя годы она дала интервью об этом изданию КП.

"Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла", —вспоминает актриса.

При этом, когда звезду привозили к врачам, они отвечали, что "это уже не похмелье, а наркотическая ломка".

Интересно, что Догилева сама не раз просилась в психиатрическую клинику:

"В последний раз я сорвалась перед днем рождения. Я же человек старой закалки, малых доз не признаю. В итоге день рождения я встретила в психушке. Я сама туда попросилась, как и несколько лет назад, когда в буквальном смысле лезла на стенку от депрессии", — рассказывала звезда еще в 2011 году.

Позже женщина поняла, что страдает от самой настоящей клинической депрессию:

"Очень быстро я поняла, что моя депрессия и то, что под этим словом подразумевают другие, — разные вещи. Ну, например, я два года вообще не спала. При этом мне ничего не хотелось, я могла сидеть и целый день смотреть в одну точку. Конечно, довольно быстро я сообразила, что здесь самой справиться не получится".

Когда она снова оказалась в психиатрической клинике, где врачи обнаружили реальное проявление болезни в анализах.

"И меня отправили в психиатрическую больницу, где наконец установили, что без медикаментозного лечения не обойтись. Мой организм перестал вырабатывать серотонин — гормон радости. И если бы не врачи, которые обнаружили это, я не знаю, что было бы".

Позже Догилевой все же удалось побороть проблемы с физическим и психологическим здоровьем и даже вернуться в к актерской профессии