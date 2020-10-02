Чем пожертвовала Уварова ради роли в сериале

"Не родись красивой" — пожалуй, одна из культовых мелодрам нулевых. История о дурнушке Кате Пушкаревой пришлась по душе тысячам телезрителей по всей России.

Однако Нелли Уварова , исполнившая главную роль, пожертвовала многим ради съемок в картине. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В первую очередь по условиям контракта Уварова не имела права… быть привлекательной на публике! Актриса должна была оставаться в образе невзрачной и отчасти комичной Кати Пушкаревой до тех пор, пока не закончатся съемки сериала. Вероятно, сделано это было для того, чтобы поклонники сериала, встретив случайно Уварову на улице, не разочаровались в ее героине.

К счастью, такое погружение в роль никак не отразилось на личной жизни актрисы, ведь на момент съемок она уже была замужем за режиссером Сергеем Пикаловым , который стал одним из постановщиков сериала.

Вдобавок ко всему прочему, отсутствие возможности быть собой в реальной жизни — не единственная трудность, с которой столкнулась Уварова. Перед первым съемочным днем артистку отправили к стоматологу для того, что ей сделали временные брекеты. Предполагалось, что Нелли будет надевать их каждый день, но потом было решено оставить их насовсем:

«Первый съемочный день я еле отработала. У меня все во рту болело, я с трудом говорила и еле дождалась момента, когда врач должен был избавить меня от этих железок. Но доктор посмотрела и предложила их не снимать»,

— вспоминает Уварова.

У актрисы были проблемы с прикусом, поэтому ортодонт посоветовала ей не снимать брекеты. Таким образом, за счет кинокомпании Уваровой удалось получить голливудскую улыбку, пусть и стоило ей это немалых усилий.