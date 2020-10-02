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Чем пожертвовала Уварова ради культовой роли в «Не родись красивой» 

Мира Маркина 1 час назад
Чем пожертвовала Уварова ради роли в сериале
Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой"
"Не родись красивой" — пожалуй, одна из культовых мелодрам нулевых. История о дурнушке Кате Пушкаревой пришлась по душе тысячам телезрителей по всей России.
Однако Нелли Уварова, исполнившая главную роль, пожертвовала многим ради съемок в картине. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В первую очередь по условиям контракта Уварова не имела права… быть привлекательной на публике! Актриса должна была оставаться в образе невзрачной и отчасти комичной Кати Пушкаревой до тех пор, пока не закончатся съемки сериала. Вероятно, сделано это было для того, чтобы поклонники сериала, встретив случайно Уварову на улице, не разочаровались в ее героине.
К счастью, такое погружение в роль никак не отразилось на личной жизни актрисы, ведь на момент съемок она уже была замужем за режиссером Сергеем Пикаловым, который стал одним из постановщиков сериала.
Вдобавок ко всему прочему, отсутствие возможности быть собой в реальной жизни — не единственная трудность, с которой столкнулась Уварова. Перед первым съемочным днем артистку отправили к стоматологу для того, что ей сделали временные брекеты. Предполагалось, что Нелли будет надевать их каждый день, но потом было решено оставить их насовсем:

«Первый съемочный день я еле отработала. У меня все во рту болело, я с трудом говорила и еле дождалась момента, когда врач должен был избавить меня от этих железок. Но доктор посмотрела и предложила их не снимать»,

— вспоминает Уварова.
У актрисы были проблемы с прикусом, поэтому ортодонт посоветовала ей не снимать брекеты. Таким образом, за счет кинокомпании Уваровой удалось получить голливудскую улыбку, пусть и стоило ей это немалых усилий.
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Комментарии 1
Актеры , Нелли Уварова , Сергей Пикалов
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