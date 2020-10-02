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Названа самая высокооплачиваемая актриса мира 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Американский журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую в мире актрису. Список опубликован на сайте издания.
Первое место в списке заняла колумбийско-американская актриса и модель, звезда сериала Modern Family София Вергара. За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов.
На втором месте актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Она одна из немногих в списке издания, кто получил почти все свои деньги не от стриминговых сервисов, а от традиционных кинотеатральных релизов.

Заработок Джоли за год оценили в 35,5 миллиона долларов.

Замыкает тройку израильская актриса и модель Галь Гадот с доходом в 31,5 миллиона долларов. Большую часть этих средств составил гонорар за главную роль в картине «Чудо-женщина: 1984».
В десятку самых высокооплачиваемых в мире актрис также попали Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов), Мерил Стрип (24 миллиона долларов), Эмиль Блант (22,5 миллиона долларов), Николь Кидман (22 миллиона долларов), Эллен Помпео (19 миллионов долларов), Элизабет Мосс (16 миллионов долларов) и Виола Дэвис (15,5 миллиона долларов).
Издание отметило, что в сумме актрисы заработали на 20 процентов меньше, чем в прошлом году. Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода от стриминговых сервисов и телевидения.
В прошлом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон.
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Актеры , Фильмы , Скарлетт Йоханссон , София Вергара , Николь Кидман , Анджелина Джоли , Галь Гадот , Мерил Стрип , Эллен Помпео , Эмили Блант , Мелисса Маккарти , Элизабет Мосс , Forbes
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