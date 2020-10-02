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Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

Анастасия Иванова
3 часа назад
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире. Первое место заняла звезда сериала Modern Family София Вергара.
Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире
Фото: @sofiavergara@sofiavergara
В 2020 году колумбийско-американская актриса заработала 43 миллиона долларов. Второй в рейтинге оказалась Анджелина Джоли. Ее годовой заработок составил 35,5 миллиона долларов.
Третье место досталось израильской актрисе Галь Гадот. Ее доход - 31,5 миллиона долларов. Больше всего денег Гадот заработала за роль в фильме «Чудо-женщина: 1984».
Также в десятку рейтинга вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмиль Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.
В прошлом году самой высокооплачиваемой актрисой была признана Скарлетт Йоханссон.
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