Чем сейчас занимаются актеры из «Зачарованных»

Первый сезон знаменитого сериала «Зачарованные» вышел на экраны более 20 лет назад. На протяжении восьми лет проект рассказывал историю о трех сестрах-ведьмах, которые сражаются с демонами. «Рамблер» расскажет, как изменились актрисы, которые исполнили главные роли в сериале.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com

Шеннен, также известная по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», продолжила активно сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в телевизионных передачах. Последний яркий проект с ее участием — драма «Никто не хотел говорить». В ближайшее время запланирован выход фильма «Как заключить сделку с дьяволом» с Шеннен Доэрти в главной роли. Несмотря на то, что Шеннен трижды была замужем, у актрисы нет детей. Последний раз Доэрти заключила брак с фотографом Куртом Исваренко.

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com

Изначально Комбс пробовалась на роль Прю, а Шеннен Доэрти на роль Пайпер, однако в конце концов режиссер решил поменять их местами. В пятом сезоне она также стала продюсером «Зачарованных». В последнее время актриса снимается все реже. Последний яркий проект с ее участием — «Трудности перевода» . Холли была трижды замужем, от второго брака актриса воспитывает трех сыновей.

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com

Алисса известна не только как актриса, но и певица. С 1989 по 1992 год она записала пять музыкальных альбомов в Японии. Всего было продано более одного миллиона экземпляров. После финала «Зачарованных» Милано снималась во многих популярных сериалах. Последний проект с Алиссой в главной роли — «Искушая судьбу». Актриса была дважды замужем, от второго брака Милано воспитывает сына и дочь.

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com