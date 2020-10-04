Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Чем сейчас занимаются актеры сериала «Зачарованные» 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Чем сейчас занимаются актеры из «Зачарованных»
Фото: Кадр из сериала «Зачарованные»
Первый сезон знаменитого сериала «Зачарованные» вышел на экраны более 20 лет назад. На протяжении восьми лет проект рассказывал историю о трех сестрах-ведьмах, которые сражаются с демонами. «Рамблер» расскажет, как изменились актрисы, которые исполнили главные роли в сериале.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
Шеннен, также известная по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», продолжила активно сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в телевизионных передачах. Последний яркий проект с ее участием — драма «Никто не хотел говорить». В ближайшее время запланирован выход фильма «Как заключить сделку с дьяволом» с Шеннен Доэрти в главной роли. Несмотря на то, что Шеннен трижды была замужем, у актрисы нет детей. Последний раз Доэрти заключила брак с фотографом Куртом Исваренко.

Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл)

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
Изначально Комбс пробовалась на роль Прю, а Шеннен Доэрти на роль Пайпер, однако в конце концов режиссер решил поменять их местами. В пятом сезоне она также стала продюсером «Зачарованных». В последнее время актриса снимается все реже. Последний яркий проект с ее участием — «Трудности перевода». Холли была трижды замужем, от второго брака актриса воспитывает трех сыновей.

Алисса Милано (Фиби Холливелл)

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
Алисса известна не только как актриса, но и певица. С 1989 по 1992 год она записала пять музыкальных альбомов в Японии. Всего было продано более одного миллиона экземпляров. После финала «Зачарованных» Милано снималась во многих популярных сериалах. Последний проект с Алиссой в главной роли — «Искушая судьбу». Актриса была дважды замужем, от второго брака Милано воспитывает сына и дочь.

Роуз МакГоун (Пэйдж Мэтьюс)

Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
В 2001 году Роуз получила роль Пэйдж, сменив Шеннен Доэрти, когда ее героиня в сериале умерла. Во время работы в «Зачарованных», она также играла в других проектах. А в 2007 году актриса исполнила роль в трех фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Сейчас Роуз снимается в малоизвестных проектах. В 2013 году актриса вышла замуж за художника Дейви Дитейла, однако через два года пара рассталась. МакГоун также стала одной из первых голливудских актрис, обвинивших известного продюсера Харви Вайнштейна в харассменте.
Комментарии
Актеры , Зачарованная , Трудности перевода , Роберт Родригес , Квентин Тарантино , Алисса Милано , Роуз Макгоун , Харви Вайнштейн , Холли Комбс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Куда пропал самый элегантный актер советского кино
Куда пропал самый элегантный актер советского кино
За что Ларису Удовиченко преследовали бандиты
За что Ларису Удовиченко преследовали бандиты
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
10:51
Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
Актеры
Триллеры, основанные на реальных событиях
10:13
Триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы
Встреча, навсегда изменившая Сергея Филиппова
44:09
Встреча, навсегда изменившая Сергея Филиппова
Актеры
Что сделал для Михаила Пуговкина Сталин
44:13
Что сделал для Михаила Пуговкина Сталин
Актеры
Стал известен председатель жюри на ММКФ
03:38
Стал известен председатель жюри на ММКФ
Фильмы
Каков на самом деле скрытый смысл фильма «Титаник»
00:26
Каков на самом деле скрытый смысл фильма «Титаник»
Фильмы
Премьеру нового фильма о Бонде снова перенесли
00:46
Премьеру нового фильма о Бонде снова перенесли
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение