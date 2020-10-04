Чем сейчас занимаются актеры из «Зачарованных»

Первый сезон знаменитого сериала «Зачарованные» вышел на экраны более 20 лет назад. На протяжении восьми лет проект рассказывал историю о трех сестрах-ведьмах, которые сражаются с демонами. «Рамблер» расскажет, как изменились актрисы, которые исполнили главные роли в сериале.
Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)
Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
Шеннен, также известная по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», продолжила активно сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в телевизионных передачах. Последний яркий проект с ее участием — драма «Никто не хотел говорить». В ближайшее время запланирован выход фильма «Как заключить сделку с дьяволом» с Шеннен Доэрти в главной роли. Несмотря на то, что Шеннен трижды была замужем, у актрисы нет детей. Последний раз Доэрти заключила брак с фотографом Куртом Исваренко.
Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл)
Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
Изначально Комбс пробовалась на роль Прю, а Шеннен Доэрти на роль Пайпер, однако в конце концов режиссер решил поменять их местами. В пятом сезоне она также стала продюсером «Зачарованных». В последнее время актриса снимается все реже. Последний яркий проект с ее участием — «Трудности перевода». Холли была трижды замужем, от второго брака актриса воспитывает трех сыновей.
Алисса Милано (Фиби Холливелл)
Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
Алисса известна не только как актриса, но и певица. С 1989 по 1992 год она записала пять музыкальных альбомов в Японии. Всего было продано более одного миллиона экземпляров. После финала «Зачарованных» Милано снималась во многих популярных сериалах. Последний проект с Алиссой в главной роли — «Искушая судьбу». Актриса была дважды замужем, от второго брака Милано воспитывает сына и дочь.
Роуз МакГоун (Пэйдж Мэтьюс)
Кадр из сериала «Зачарованные», globallookpress.com
В 2001 году Роуз получила роль Пэйдж, сменив Шеннен Доэрти, когда ее героиня в сериале умерла. Во время работы в «Зачарованных», она также играла в других проектах. А в 2007 году актриса исполнила роль в трех фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Сейчас Роуз снимается в малоизвестных проектах. В 2013 году актриса вышла замуж за художника Дейви Дитейла, однако через два года пара рассталась. МакГоун также стала одной из первых голливудских актрис, обвинивших известного продюсера Харви Вайнштейна в харассменте.