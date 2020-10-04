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Актеры, которые на самом деле не так богаты 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Актеры, которые на самом деле не так богаты
Фото: globallookpress.com
Далеко не все знаменитые люди живут на широкую ногу и ни в чем себе не отказывают. «Рамблер» расскажет об актерах, которые на самом деле не так богаты, как кажется.

Джонни Депп

Депп снялся в огромном количестве фильмов, и за некоторые роли он получал многомиллионные гонорары. Однако при этом актер никогда не умел экономить, и в 2016 году был объявлен банкротом. Позже его репутацию также подкосили алкоголь и скандальный развод с Эмбер Херд, на судебные разбирательства которого Депп до сих пор тратит деньги.

Крис Такер

Многие Криса Такера знают по ролям в фильмах «Час пик» и «Пятый элемент». Некоторые проекты приносили актеру около 25 миллионов долларов. Однако карьера Такера пошла под откос из-за финансового кризиса и, как следствие, отсутствия проектов. И в 2011 году актеру пришлось заложить дом, а в 2016 году его обвинили в неуплате налогов в размере двух с половиной миллионов долларов.

Николас Кейдж

Какое-то время Николас Кейдж входил в топ самых высокооплачиваемых звезд в истории кино. На заработанные деньги актер покупал дома с привидениями, редкие комиксы и даже череп динозавра. И, в конечном итоге, Кейдж разорился и был вынужден сниматься в малоизвестных картинах, чтобы хоть как-то погасить свои долги.
Видео дня. Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
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Актеры , Пятый элемент , Час пик , Джонни Депп , Николас Кейдж , Крис Такер
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