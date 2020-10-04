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«Снимается кино»: Максим Виторган опубликовал снимки нового проекта с участием Равшаны Курковой 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Виторган показал фото со съемок с Курковой
Фото: Teleprogramma.pro
48-летний сын актера Эммануила Виторгана поделился редкими кадрами съемочного процесса. Артист сфотографировал Равшану Куркову с Евгением Стычкиным и разместил получившийся снимок у себя на странице в сети.
Исполнительница главной роли в кинокартине Анны Меликян «Про любовь» вместе с коллегой по творческой сцене, именитым шоуменом и актером попала в Stories Максима Виторгана. На фото Куркова опирается на руку Стычкина, прижимая ее к себе. При этом оба актера загадочно показывают пальцем на камеру.
@mvitorgan
Напомним, что сам Максим Виторган стал гостем программы «Однажды…» с ведущим Сергеем Майоровым. В эфире телеканала НТВ бывший муж Ксении Собчак рассказал о том, как развод с женой повлиял на отношения с сыном Платоном. Помимо Виторгана, участниками нового проекта стали певица Наргиз и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.
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Актеры , Про Любовь , Максим Виторган , Диана Арбенина , Анна Меликян , Ксения Собчак , Равшан Курков , Сергей Майоров , Эммануил Виторган , НТВ
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