Как беспризорник стал советской кинозвездой 

Герой ролика — советский актёр Пётр Алейников, пик славы которого пришёлся на тридцатые-сороковые. В эти десятилетия вышла масса лент с участием артиста, а сам он стал одним из главных кумиров публики и настоящим символом того времени. Между тем, Пётр вполне мог бы пойти по кривой дорожке: в детстве он попрошайничал, был беспризорником и даже провёл некоторое время в колони. Как безнадёжный парнишка оказался в кино и как завершилась карьера актёра, узнайте из видео.
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