Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как беспризорник стал советской кинозвездой 

Елена Красовская 4 часа назад
Герой ролика — советский актёр Пётр Алейников, пик славы которого пришёлся на тридцатые-сороковые. В эти десятилетия вышла масса лент с участием артиста, а сам он стал одним из главных кумиров публики и настоящим символом того времени. Между тем, Пётр вполне мог бы пойти по кривой дорожке: в детстве он попрошайничал, был беспризорником и даже провёл некоторое время в колони. Как безнадёжный парнишка оказался в кино и как завершилась карьера актёра, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, чем пожертвовала Уварова ради культовой роли в «Не родись красивой».
Актеры , Видео , Петр Алейников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого так и не простила экс-жена Яна Арлазорова
Кого так и не простила экс-жена Яна Арлазорова
Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей
Новая «Битва экстрасенсов» привела в ярость зрителей
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Куда исчез комполка из «В бой идут одни „старики“»
06:13
Куда исчез комполка из «В бой идут одни „старики“»
Актеры Фильмы
Как беспризорник стал советской кинозвездой
09:07
Как беспризорник стал советской кинозвездой
Актеры
Как изменила Евгения Леонова клиническая смерть
44:14
Как изменила Евгения Леонова клиническая смерть
Актеры
Стала известна судьба Джеймса Бонда в 2020 году
00:30
Стала известна судьба Джеймса Бонда в 2020 году
Фильмы
Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
10:51
Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
Актеры
Триллеры, основанные на реальных событиях
10:13
Триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы
Встреча, навсегда изменившая Сергея Филиппова
44:09
Встреча, навсегда изменившая Сергея Филиппова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение