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Роман Питта оказался рекламным трюком 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Роман Питта оказался рекламным трюком
Фото: @bradpittofflcial
В конце августа Брэд Питт привез 27-летнюю модель Николь Потуральски в поместье на юге Франции. СМИ мигом решили, что актер скрывает отношения и начали выдавать разные теории насчет их романа.
СМИ выяснили, что Питт познакомился с Потуральски еще в прошлом году в Берлине. Долгое время скрывали они свой роман, но в ноябре 2019-го появились вместе на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Однако после совместного отдыха во Франции, пару вместе не видели.
Хотя многие придерживаются версии, что роман Брэда и Николь был лишь спланированным рекламным ходом. В своем Instagram модель призналась, что не испытывает негативных чувств к Джоли, а также хочет начать актерскую карьеру. Возможно, связь с Питтом станет ее первым шагом.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Питт обещал "пропихнуть" свою пассию в Голливуд.
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Актеры , Брэд Питт
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