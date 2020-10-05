Роман Питта оказался рекламным трюком 

В конце августа Брэд Питт привез 27-летнюю модель Николь Потуральски в поместье на юге Франции. СМИ мигом решили, что актер скрывает отношения и начали выдавать разные теории насчет их романа.

СМИ выяснили, что Питт познакомился с Потуральски еще в прошлом году в Берлине. Долгое время скрывали они свой роман, но в ноябре 2019-го появились вместе на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Однако после совместного отдыха во Франции, пару вместе не видели.

Хотя многие придерживаются версии, что роман Брэда и Николь был лишь спланированным рекламным ходом. В своем Instagram модель призналась, что не испытывает негативных чувств к Джоли, а также хочет начать актерскую карьеру. Возможно, связь с Питтом станет ее первым шагом.