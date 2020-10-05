Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Тучная актриса удивила фанатов новой внешностью 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Тучная актриса удивила фанатов новой внешностью
Фото: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) показала новую внешность после похудения и удивила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте. На размещенном кадре 40-летняя знаменитость позирует в спортивном костюме на фоне Лос-Анджелеса. В описании к посту она рассказала, что три раза выходила на пешую прогулку в шесть утра за неделю.

«Даже пробежала пару стометровых спринтов, чтобы увеличить количество сердечных сокращений — хотя, возможно, мой "спринт" — это чей-то медленный джоггинг», — подписала она публикацию, набравшую почти 150 тысяч лайков.

@rebelwilson
Помимо этого, актриса заявила, что до желаемого веса ей осталось сбросить всего три килограмма. «Я горжусь собой!» — добавила она. Как сообщает издание Daily Mail, звезда мечтает достичь отметки в 75 килограммов, соответственно, на данный момент ее вес составляет 78 килограммов. Фанаты восхитились прогрессом актрисы в комментариях.

«Великолепно! Отличная работа!», «Я тобой горжусь! Продолжай в том же духе, королева!», «Поздравляю! Ты выглядишь прекрасно!», «Я вдохновляюсь тобой», «Ты моя муза», «Я так рада за тебя!» — писали они.

Ранее Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения за четыре дня. По ее словам, она исключила из рациона фастфуд и сосредоточилась на потреблении полезных снеков и клетчатки. Также знаменитость занимается спортом шесть дней в неделю и проходит по 10 тысяч шагов в дни отдыха.
Видео дня. Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
Последние новости
В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку Правительство не поняло причин загрязнения на Камчатке Правительство не поняло причин загрязнения на Камчатке Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Комментарии
Актеры , Ребел Уилсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ушедший с НТВ ведущий рассказал о «свинском отношении»
Ушедший с НТВ ведущий рассказал о «свинском отношении»
Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее шоу
Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее шоу
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что происходило на съемках «Москва слезам не верит»
03:01
Что происходило на съемках «Москва слезам не верит»
Фильмы
Куда исчез комполка из «В бой идут одни „старики“»
06:13
Куда исчез комполка из «В бой идут одни „старики“»
Актеры Фильмы
Как беспризорник стал советской кинозвездой
09:07
Как беспризорник стал советской кинозвездой
Актеры
Как изменила Евгения Леонова клиническая смерть
44:14
Как изменила Евгения Леонова клиническая смерть
Актеры
Стала известна судьба Джеймса Бонда в 2020 году
00:30
Стала известна судьба Джеймса Бонда в 2020 году
Фильмы
Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
10:51
Куда исчезла эффектная подружка бандита Горбатого
Актеры
Триллеры, основанные на реальных событиях
10:13
Триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение