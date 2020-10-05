Тучная актриса удивила фанатов новой внешностью 

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) показала новую внешность после похудения и удивила поклонников. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте. На размещенном кадре 40-летняя знаменитость позирует в спортивном костюме на фоне Лос-Анджелеса. В описании к посту она рассказала, что три раза выходила на пешую прогулку в шесть утра за неделю.

«Даже пробежала пару стометровых спринтов, чтобы увеличить количество сердечных сокращений — хотя, возможно, мой "спринт" — это чей-то медленный джоггинг», — подписала она публикацию, набравшую почти 150 тысяч лайков.

@rebelwilson

Помимо этого, актриса заявила, что до желаемого веса ей осталось сбросить всего три килограмма. «Я горжусь собой!» — добавила она. Как сообщает издание Daily Mail, звезда мечтает достичь отметки в 75 килограммов, соответственно, на данный момент ее вес составляет 78 килограммов. Фанаты восхитились прогрессом актрисы в комментариях.

«Великолепно! Отличная работа!», «Я тобой горжусь! Продолжай в том же духе, королева!», «Поздравляю! Ты выглядишь прекрасно!», «Я вдохновляюсь тобой», «Ты моя муза», «Я так рада за тебя!» — писали они.

Ранее Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения за четыре дня. По ее словам, она исключила из рациона фастфуд и сосредоточилась на потреблении полезных снеков и клетчатки. Также знаменитость занимается спортом шесть дней в неделю и проходит по 10 тысяч шагов в дни отдыха.