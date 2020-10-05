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Почему Михайлов не хотел сниматься в фильме «Мужики» 

Александра Нечаева 2 часа назад
В фильмографии Александра Михайлова насчитывается более 70 ролей. Одной из самых ярких работ актера стала роль Павла Зубова в картине Искры Бабич «Мужики». Правда, Михайлов категорически отказывался сниматься в фильме и поменять решение его заставило лишь одно обстоятельство. Об этом рассказывает «Рамблер».
Согласно сюжету, главный герой, оставшийся после армии работать в Заполярье, не появляется в родном селе более десятка лет, узнав о том, что его невеста Настя родила дочку во время его отсутствия. Через 12 лет, решив все же навестить малую родину, Павел узнает, что Насти уже нет в живых, а ее Полина на самом деле и его дочь тоже. У девочки есть два младших брата, также оставшихся сиротами. Зубов, после некоторых сомнений, забирает всех троих детей к себе в Заполярье.
Искра Бабич сразу предложила главную роль Михайлову, именно его она видела в образе Павла Горина. Но актер, прочитав сценарий, наотрез отказался принимать участие в работе над фильмом. Михайлов заявил, что у него много других, более интересных предложений, а этак картина точно не будет иметь успеха, поскольку ее сюжет крайне неправдоподобен.
Но режиссер не отступила. Она устроила встречу Михайлова со сценаристом Валентином Дьяченко, который признался актеру, что в основу сценария «Мужиков» легла история его собственной жизни. Этот факт изменил отношение актера к предложенной роли. Взглянув на историю уже совершенно другими глазами, Александр Михайлов согласился принять участие в съемках, отказавшись от других проектов. Как признавался потом актер, он никогда об этом не жалел.
В 1982 году фильм «Мужики» занял второе место среди лидеров кинопроката, а Александра Михайлова зрители назвали лучшим актером года.
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Актеры , Видео , Александр Михайлов , Павел Зубов
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