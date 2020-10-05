5 октября празднует день рождения Кейт Уинслет, блистательная британская актриса своего поколения. «Рамблер» вспомнил самые известные роли Кейт, которую на родине называют английской розой.
«Небесные создания», Джульет Хьюм
19-летняя Кейт буквально ошеломила британских критиков, блестяще сыграв юную преступницу в драме Питера Джексона, основанной на реальных событиях. Две школьницы находят друг друга в новозеландском захолустье и мечтают уехать вместе. Но их счастью мешает мать одной из девушек, Полин. Тогда Джульет решает помочь подруге и убивает ее мать. За эту роль Кейт Уинслет получила несколько британских кинопремий.
«Разум и чувства», Марианна Дэшвуд
В лучшей экранизации романа Джейн Остин Кейт Уинслет сыграла одну из сестер Дэшвуд, которые в стесненных обстоятельствах выбирают между расчетом и любовью. За роль страстной Марианны Кейт Уинслет впервые номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана». А в родной Англии Кейт получила за нее престижную премию BAFTA.
Кадр из фильма "Разум и чувства"
«Титаник», Роза Дьюитт Бьюкейтер
Картина, над которой рыдали все девочки девяностых, принесла Кейт Уинслет вторую номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» теперь уже в категории «Лучшая женская роль».
«Перо маркиза де Сада», Мадлен Леклер
Скандальный писатель, будучи заключенным в психиатрическую клинику Шарантон, вовлекает в свои опасные игры молодую прачку Мадлен и католического священника. Но изысканные чувства сталкиваются с жестокой реальностью. Фильм вызвал неоднозначные оценки, но талантливая игра Уинслет понравилась всем критикам.
«Вечное сияние чистого разума», Битси Блум
Культовая романтическая драма Мишеля Гондри давно вошла в золотой фонд мирового кино. Она пополнила копилку актрисы еще одной номинацией на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие престижные премии.
«Волшебная страна», Сильвия Дэвис
Еще одна номинация на премию BAFTA досталась Кейт Уинслет за роль Сильвии Дэвис, возлюбленной автора «Питера Пена» Джеймса Барри. Сыновья Сильвии стали прототипами героев знаменитой сказки.
«Чтец», Ханна Шмиц
Экранизация романа Бернхарда Шлинка о любви подростка и бывшей надзирательницы лагеря в Освенциме принесла Кейт Уинслет букет кинонаград, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.
«Дорога перемен», Эйприл Уилер
В этом фильме лучшие друзья и партнеры по «Титанику» Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо вновь сыграли любящую пару. Только на этот раз зрители наблюдают печальный закат романтических отношений, помноженный на несбывшиеся мечты обоих. За роль Эйприл актриса получила второй «Золотой глобус» и несколько номинаций на другие кинопремии.
Кадр из фильма "Дорога перемен"
Мини-сериал о домохозяйке, которой приходится стать сильной женщиной после ухода мужа, принес Кейт третий «Золотой глобус», премию «Эмми», приз Гильдии киноактёров США и еще множество других наград.
В биографической драме об основателе фирмы Apple Кейт Уинслет исполнила роль Джоанны Хоффман, руководителя отдела маркетинга. Ее игра была отмечена седьмой номинацией на «Оскар», четвертым «Золотым глобусом» и третьей премией BAFTA.