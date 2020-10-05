5 октября празднует день рождения Кейт Уинслет , блистательная британская актриса своего поколения. «Рамблер» вспомнил самые известные роли Кейт, которую на родине называют английской розой.

«Небесные создания», Джульет Хьюм

19-летняя Кейт буквально ошеломила британских критиков, блестяще сыграв юную преступницу в драме Питера Джексона , основанной на реальных событиях. Две школьницы находят друг друга в новозеландском захолустье и мечтают уехать вместе. Но их счастью мешает мать одной из девушек, Полин. Тогда Джульет решает помочь подруге и убивает ее мать. За эту роль Кейт Уинслет получила несколько британских кинопремий.

В лучшей экранизации романа Джейн Остин Кейт Уинслет сыграла одну из сестер Дэшвуд, которые в стесненных обстоятельствах выбирают между расчетом и любовью. За роль страстной Марианны Кейт Уинслет впервые номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана». А в родной Англии Кейт получила за нее престижную премию BAFTA.

Кадр из фильма "Разум и чувства"

«Титаник», Роза Дьюитт Бьюкейтер

Картина, над которой рыдали все девочки девяностых, принесла Кейт Уинслет вторую номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» теперь уже в категории «Лучшая женская роль».

Скандальный писатель, будучи заключенным в психиатрическую клинику Шарантон, вовлекает в свои опасные игры молодую прачку Мадлен и католического священника. Но изысканные чувства сталкиваются с жестокой реальностью. Фильм вызвал неоднозначные оценки, но талантливая игра Уинслет понравилась всем критикам.

Культовая романтическая драма Мишеля Гондри давно вошла в золотой фонд мирового кино. Она пополнила копилку актрисы еще одной номинацией на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие престижные премии.

«Волшебная страна», Сильвия Дэвис

Еще одна номинация на премию BAFTA досталась Кейт Уинслет за роль Сильвии Дэвис, возлюбленной автора «Питера Пена» Джеймса Барри . Сыновья Сильвии стали прототипами героев знаменитой сказки.

«Чтец», Ханна Шмиц

Экранизация романа Бернхарда Шлинка о любви подростка и бывшей надзирательницы лагеря в Освенциме принесла Кейт Уинслет букет кинонаград, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

В этом фильме лучшие друзья и партнеры по «Титанику» Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо вновь сыграли любящую пару. Только на этот раз зрители наблюдают печальный закат романтических отношений, помноженный на несбывшиеся мечты обоих. За роль Эйприл актриса получила второй «Золотой глобус» и несколько номинаций на другие кинопремии.

Кадр из фильма "Дорога перемен"

Мини-сериал о домохозяйке, которой приходится стать сильной женщиной после ухода мужа, принес Кейт третий «Золотой глобус», премию «Эмми», приз Гильдии киноактёров США и еще множество других наград.