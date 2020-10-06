Актеры, похожие как две капли воды 

Смотрите ролик и вспомните актёров и других знаменитостей, похожих друг на друга как две капли воды. Считается, что у каждого человека есть двойник, правда, найти его не так просто. Но, как выясняется, некоторые знаменитости уже нашли своих двойников. Сравните певицу Наталью Королеву и артистку Наталью Медведеву, Ксению Алфёрову и Альбину Джанабаеву, спортсменку Елену Исинбаеву и певицу Елену Ваенгу и убедитесь, что природа их создала по одному образцу.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что роман Питта оказался рекламным трюком.