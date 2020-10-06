Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как боролась за роли Элина Быстрицкая 

Елена Красовская 6 часов назад
Героиня видео — актриса Элина Быстрицкая, которую считали одной из главных кинематографических красавиц страны. Многие были уверены, что Быстрицкая получает роли лишь благодаря эффектной внешности, но в реальности артистке приходилось бороться за появление на экране. Как Быстрицкая получила роль в эпопее «Тихий Дон»? Что её роднило с героиней «Добровольцев»? Почему разразился конфликт между Быстрицкой и Бондарчуком? Смотрите ролик и узнайте малоизвестные факты из жизни советской кинозвезды.
Ранее «Рамблер» напомнил, что Стоянов высказался об отправке пожилых артистов домой.
Актеры , Видео , Тихий Дон , Добровольцы , Элина Быстрицкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Ушедший с НТВ ведущий рассказал о «свинском отношении»
Ушедший с НТВ ведущий рассказал о «свинском отношении»
Куда исчез комполка из «В бой идут одни „старики“»
Куда исчез комполка из «В бой идут одни „старики“»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Отличные фильмы 2020 года, вышедшие во время эпидемии
13:16
Отличные фильмы 2020 года, вышедшие во время эпидемии
Фильмы
Как боролась за роли Элина Быстрицкая
44:14
Как боролась за роли Элина Быстрицкая
Актеры
Актеры, похожие как две капли воды
03:40
Актеры, похожие как две капли воды
Актеры
Знаменитости, попавшие в кино без прослушиваний
08:58
Знаменитости, попавшие в кино без прослушиваний
Актеры
Почему бросила кино актриса, сыгравшая Александру
04:25
Почему бросила кино актриса, сыгравшая Александру
Актеры
Зачем Евстигнеев запирал сапоги в гримерке
03:18
Зачем Евстигнеев запирал сапоги в гримерке
Актеры
Как актеры из «Друзей» пережили закрытие сериала
09:13
Как актеры из «Друзей» пережили закрытие сериала
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение