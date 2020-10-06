Как боролась за роли Элина Быстрицкая 

Героиня видео — актриса Элина Быстрицкая, которую считали одной из главных кинематографических красавиц страны. Многие были уверены, что Быстрицкая получает роли лишь благодаря эффектной внешности, но в реальности артистке приходилось бороться за появление на экране. Как Быстрицкая получила роль в эпопее «Тихий Дон»? Что её роднило с героиней «Добровольцев»? Почему разразился конфликт между Быстрицкой и Бондарчуком? Смотрите ролик и узнайте малоизвестные факты из жизни советской кинозвезды.
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