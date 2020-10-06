Зачем Евстигнеев запирал сапоги в гримерке 

Актеры Олег Табаков Евгений Евстигнеев вместе играли в театре "Современник". Во время работы артисты любили подшучивать друг над другом. Из-за этого Евстигнееву пришлось даже запирать сапоги в гримерке. "Рамблер" рассказывает, почему.

В одном из спектаклей Евгений Евстигнеев должен был хвастаться своими новыми сапогами. Когда актеру уже нужно было выходить к зрителям, Олег Табаков все время прятал его обувь, а потом наблюдал, как он в панике ищет ее по всему театру. Несколько раз Евстигнеев даже чуть не опоздал на сцену.

Артисту надоел розыгрыш Табакова, и он решил запереть сапоги на ключ в гримерке. Однако его коллегу это не остановило. Он нашел ключ и подменил сапоги на синюю блестящую обувь волшебника из детского спектакля. У Евстигнеева не было выхода, и он прямо в них и вышел на сцену. Все актеры рассмеялись, а сам Табаков с иронией сказал:

«Волшебные, волшебные сапоги, голубчик».

Это не единственный случай, когда Табаков разыграл Евстигнеева. Как-то их герои должны были здороваться за руку. Табаков намазал ладонь вазелином и испачкал Евстигнеева. Но тот в ответ погладил актера по голове. Как рассказывала дочь Евстигнеева, Табаков потом очень долго отмывался.