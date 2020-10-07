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Было — стало: чем сейчас живет игравший пилота Дринкинса в «Каламбуре» актер Алексей Агопьян 

WMJ.ru 3 часа назад
Что стало с актером «Каламбура»
Фото: ВКонтакте / скриншот
59-летний украинский актер Алексей Агопьян впервые появился на экране в начале 1990-х в проекте «Маски-шоу», который снимала одноименная комик-группа.
Абсолютную узнаваемость на постсоветском пространстве Алексею Агопьяну подарили съемки в юмористическом журнале «Каламбур».
Одной из самых ярких его ролей в этом проекте стал изобретательный, но находчивый второй пилот Дринкинс — в серии скетчей «Крутое пике» его персонаж демонстрировал неподражаемое богатство мимики, ведя самолет к неизбежному (но так и не наступающему) крушению.
В «нулевые» и «десятые» Агопьян демонстрировал дар перевоплощения в коротких сценках в пародийной передаче Первого канала «Большая разница».
С начала нулевых играл комедийные роли в сериалах: «Женская логика-2», «Солдаты», «Прапорщик Шматко, или Е-мое», «Дружная семейка», «Исцеление любовью», «Ангел-хранитель», «Право на любовь», «Интерны».
Первый канал / скриншот
В 2016 году актер исполнил свою мечту сыграть драматическую роль. Он воплотил на экране образ советского барда Булата Окуджавы. Музыканта Агопьян играл в сериале Первого канала «Таинственная страсть». А одна из последних киноработ Агопьяна — «Путешествие к центру души» (2018) телеканала «Россия 1».
Агопьян и сейчас занят в кино и на сцене театра. В одесском театре «Дом клоунов», созданном артистами проекта «Маски-шоу», актер учит будущих коллег и сам выходит на сцену в главных ролях, комических и романтических.
О личной жизни Агопьяна известно немного — лишь то, что он давно женат. Детей в браке не родилось.
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Актеры , Солдат , Солдаты , Ангел-хранитель , Алексей Агопьян , Булат Окуджава
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