Что стало с актером «Каламбура»

59-летний украинский актер Алексей Агопьян впервые появился на экране в начале 1990-х в проекте «Маски-шоу», который снимала одноименная комик-группа.

Абсолютную узнаваемость на постсоветском пространстве Алексею Агопьяну подарили съемки в юмористическом журнале «Каламбур».

Одной из самых ярких его ролей в этом проекте стал изобретательный, но находчивый второй пилот Дринкинс — в серии скетчей «Крутое пике» его персонаж демонстрировал неподражаемое богатство мимики, ведя самолет к неизбежному (но так и не наступающему) крушению.

В «нулевые» и «десятые» Агопьян демонстрировал дар перевоплощения в коротких сценках в пародийной передаче Первого канала «Большая разница».

С начала нулевых играл комедийные роли в сериалах: «Женская логика-2», «Солдаты» , «Прапорщик Шматко, или Е-мое», «Дружная семейка», «Исцеление любовью», «Ангел-хранитель» , «Право на любовь», «Интерны».

Первый канал / скриншот

В 2016 году актер исполнил свою мечту сыграть драматическую роль. Он воплотил на экране образ советского барда Булата Окуджавы . Музыканта Агопьян играл в сериале Первого канала «Таинственная страсть». А одна из последних киноработ Агопьяна — «Путешествие к центру души» (2018) телеканала «Россия 1».

Агопьян и сейчас занят в кино и на сцене театра. В одесском театре «Дом клоунов», созданном артистами проекта «Маски-шоу», актер учит будущих коллег и сам выходит на сцену в главных ролях, комических и романтических.

О личной жизни Агопьяна известно немного — лишь то, что он давно женат. Детей в браке не родилось.