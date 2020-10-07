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Шутка Никулина, из-за которой чуть не посадили лайнер 

Елена Красовская 8 часов назад
Ролик рассказывает о случае, героем которого стал актёр Юрий Никулин. Артист славился любовью к шуткам и розыгрышам, но как-то из-за его забавы чуть не случилась неприятность. Во время длительного полёта на гастроли он обратился к стюардессе и попросил перевести фразу «хочу попросить политического убежища». Бортпроводница тут же сообщила о намерениях Никулина сотруднику спецслужб, который тоже был на борту. Смотрите видео и узнайте, что произошло дальше.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Михайлов не хотел сниматься в фильме «Мужики».
Актеры , Видео , Юрий Никулин
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