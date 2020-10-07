Куда исчез эпизодник из комедий Гайдая 

Ролик рассказывает о советском актёре Анатолии Калабулине. На его долю не выпало ярких и громких ролей, но многие запомнили его по эпизодическим появлениям в фильмах. Больше всего известности принесла ему роль сообразительного стрельца в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Анатолий сыграл и в других фильмах режиссёра Леонида Гайдая и наверняка всё-таки стал бы популярным и востребованным, если бы не трагическая случайность.
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