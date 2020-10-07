5 актеров, умерших при загадочных обстоятельствах 

Знаменитости часто уходят в мир иной на пике славы. Причем обстоятельства смерти некоторых из них порой достойны экранизации. И первенство в этом марафоне принадлежит, естественно, мужчинам. Ведь именно они, чаще женщин, встревают во всякие передряги, не переставая озорничать даже в преклонном возрасте. Представляем вам 5 знаменитых актеров, умерших при очень загадочных обстоятельствах.

Американский актер часто снимался в боевиках и был примером для подражания молодежи. Популярность пришла к нему после исполнения роли шаолиньского монаха Квайчана Кейна в телешоу 70-х годов под названием «Кунг-фу». В этом сериале ему досталась роль, для исполнения которой изначально хотели пригласить Брюса Ли . Он, к слову, тоже умер при довольно загадочных обстоятельствах — ему стало плохо у подруги в гостях. Ли выпил аспирин и уснул вечным сном на 33-м году жизни.

Что касается Кэррадайна, то он попрощался с жизнью, если так можно сказать, более изощренно. Его нашли мертвым в гостиничном номере. Обнаженный актер был связан и помещен в шкаф. Предполагается, что смерть наступила по неосторожности во время сексуальных утех. Но близкие звезды настаивают, что Дэвида убили.

«Супермен» 50-х годов был довольно экстравагантным мужчиной. Сперва он выполнял эпизодические роли, а первой картиной, в которой снялся Ривз, был художественный фильм «Унесенные ветром» . Однако, как вы уже догадались, визитной карточкой Джорджа была роль в фильме «Приключения Супермена».

Погиб актер в 1959 году. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, застрелившись после вечеринки в собственном доме из пистолета Luger. Однако все гости, невольно ставшие очевидцами трагедии, давали разные показания, что заставляет до сих пор сомневаться в правдивости их слов. Загадочным обстоятельствам гибели Джорджа посвящена картина «Смерть Супермена» . Фильм вышел на экраны в 2006 году. Бен Аффлек в нем сыграл главную роль, а Эдриан Броуди исполнил роль детектива, расследующего убийство.

Деккер регулярно участвовал в бродвейских постановках, но также снимался и в голливудских фильмах. Кроме того, он был успешным политиком, а его вклад в американский шоу-бизнес отмечен звездой на Аллее славы. Однако обстоятельства смерти актера заставляют говорить о нем чаще, чем все его достижения вместе взятые.

Дело в том, что Альберт был найден мертвым в ванной собственного дома в довольно необычном амплуа. Он стоял на коленях с петлей вокруг шеи. Его руки были закованы в наручники, из вен торчали шприцы. Во рту Деккер зажимал лошадиный мундштук, а на груди были затянуты кожаные ремни. Кроме того, на теле помадой были написаны бранные слова. По результатам экспертизы стало известно, что умер актер от удушения. Но было это убийство или несчастный случай, полиция так и не разобралась.

Джек начал актерскую карьеру в Театральном Центре, но после знакомства с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем стал активно сниматься в кино. Умер Нэнс в канун нового 1997 года в собственном доме. На его голове виднелась обширная гематома. Как оказалось, актера избили двое неизвестных. Они нанесли ему по голове удары тупым предметом.

За день до этого Джек появился на публике с синяком под глазом. Перед друзьями он пытался оправдаться — якобы, мол, получил по заслугам за то, что отругал чужих детей. Однако эти два избиения странным образом случились два дня подряд, что наталкивает на мысль о запугивании и последующем убийстве.

Уильям Десмонд Тейлор

Тейлор был не только успешным актером, а знаменитым режиссером-постановщиком немого кино. Прежде чем его застрелили в собственном доме, Уильям успел снять 59 кинолент. И сколько бы сделал еще для развития индустрии, если бы не роковая пуля?! В тот трагический момент в далеком 1922 году случилось нечто странное. Еще до приезда полиции к телу звезды подбежал неизвестный, назвавшийся врачом, и сообщил, что у актера произошло желудочное кровотечение. Это якобы и послужило причиной смерти.

После оперативного заключения странный доктор исчез, а толпа зевак, перевернув тело Десмонда, обнаружила, что в его затылке зияет дыра от выстрела. Полиция отработала множество версий убийства, но так и не смогла выйти на след преступника. Спустя 42 года после происшествия в убийстве актера неожиданно призналась пожилая актриса Маргарет Гибсон. Однако ее признание, произнесенное на смертном одре, до сих пор никем не аргументировано.