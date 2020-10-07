Что стало с актерами из «6 кадров» 

Шоу "6 кадров" с юмористическими скетчами было очень популярно на российском ТВ. Оно затрагивало актуальные темы и нравилось людям из-за того, что в сценках описывались житейские ситуации. После того, как его закрыли, об актерах из шоу стало практически не слышно. "Рамблер" узнал, что случилось с теми, кто был популярен на экранах.

@irina_medvedeva_official

После закрытия шоу Ирина Медведева раскрылась как театральная актриса. С 2013 года она служит в Центральном академическом театре Российской Армии и с 2018 года исполняет роль Лилии Бряк в одной из постановок театра Луны. Кроме того, актриса появляется и на телевидении в качестве ведущей и участницы шоу. Например, она вела программу "О самом главном" и появлялась в развлекательных шоу "Ледниковый период" и "Привет, Андрей!". Медведева снималась и в кино, но это были малобюджетные проекты, а роли были второстепенными.

@uralbeekeeper

Сейчас актер по-прежнему работает в сфере кино и телевидения, но уже за кадром. Он стал продюсером шоу "Субботний вечер" и режиссером сериала "Сваты", а также двух частей фильма "All inclusive, или Всё включено". До 2013 года актер снимался в кино, но после госпитализации редко появляется в кадре. В 2013 году Радзюкевич попал в Боткинскую больницу с переутомлением. Слухи о том, что он болен, появляются довольно часто, но сам актер опровергает их. В частности, они связаны с тем, что он набрал вес.

@galina_danilova_official

Карьера Даниловой не пошла в гору после закрытия шоу. Она снялась в нескольких отечественных сериалах и фильмах, где исполнила второстепенные роли. В 2019 году она стала гостьей программы "Судьба человека" , где рассказала о неудачах в личной жизни. Она трижды была замужем и сталкивалась с изменами супругов.

@galina_danilova_official

Как и некоторые коллеги, Кайкос нашел себя на театральной сцене. Он играет в театре драмы и комедии «Содружество актеров Таганки». После "6 кадров" его карьера на ТВ и в кино не закончилась. Он успел сыграть эпизодические роли в популярных сериалах и некоторых малобюджетных фильмах.