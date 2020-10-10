Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова 

Известный юморист и ведущий шоу "Вокруг смеха" Александр Иванов погиб, когда ему было всего 59 лет. Причиной этому стал инфаркт, развившийся на фоне алкогольной интоксикации. "Рамблер" рассказывает, что стало причиной внезапной гибели юмориста.

На протяжении всей жизни Иванов боролся со своей зависимостью, но именно этот недуг и погубил его. В 1970-х годах Центральное телевидение решило открыть юмористическую передачу, которой в итоге и стала "Вокруг смеха". Иванов прошел отбор практически с первого раза и из учителя черчения превратился в звезду, которую знал весь Советский Союз.

Сначала его личная жизнь складывалась не очень удачно. Впервые он женился на девушке, с которой познакомился на курорте. У нее был свой маленький сын, но Иванов был готов воспитывать его как родного. Однако, его первая жена оказалась очень хитрой и меркантильной — как только юморист перевез ее в Москву, она нашла себе вариант получше и развелась с Ивановым. Он, в свою очередь, болезненно воспринял измену и сильно скучал по сыну первой супруги.

Второй женой стала балерина Мариинского театра, которая ради своего мужа оставила карьеру и родной город. Она помогала Иванову вести все дела, начиная от расходов и заканчивая организацией концертов. Однако во время брака Иванов проявил неприятное качество — на одном из званых ужинов он напился и начал приставать к молодым гостьям. Супруга воспринимала все это в шутку и была уверена, что ее муж ей никогда не изменит.

Алкоголизм Иванова никуда не делся. Дела стали хуже, когда "Вокруг смеха" закрыли. У Иванова не осталось источников дохода, и он был вынужден сам приходить на книжную ярмарку в "Олимпийский" и продавать свои труды. Тогда страсть к спиртному проявилась еще сильнее.