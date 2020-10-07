Как сложились судьбы актрис из «Девчат» 

Легендарная советская комедия «Девчата» вышла на экраны почти 60 лет назад. «Рамблер» расскажет, как сложились судьбы актрис после экранизации картины.

Надежда Румянцева

Кадр из фильма «Девчата», wikipedia.org

Надежда исполнила главную роль в «Девчатах», несмотря на то, что на тот момент актрисе исполнилось 30, когда ее героине было всего 18 лет. После успеха картины Румянцева практически перестала сниматься, она сыграла в паре фильмов, а после этого вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна. В 80-х Надежда вела телепередачу «Будильник», а после сыграла пару небольших ролей в кино. Восьмого апреля 2008 года Румянцева умерла от опухоли мозга.

Инна Макарова

Кадр из фильма «Девчата», globallookpress.com

После роли в фильме «Девчата» Инна Макарова снялась во многих других успешных фильмах: «Преступление и наказание», Мертвые души», «Женитьба Бальзаминова» и во многих других. А в 1973 году актриса вышла замуж во второй раз (ее первым мужем был Сергей Бондарчук) — за хирурга Михаила Перельмана, с которым она прожила 40 лет до самой его смерти. Самой Инны не стало 25 марта 2020 года.

Светлана Дружинина

Кадр из фильма «Девчата», globallookpress.com

В «Девчатах» Дружинина исполнила роль телефонистки Анфисы. После участия в этом проекте, актриса снялась еще в нескольких фильмах, а потом переключилась на режиссуру. Под ее руководством вышли такие знаменитые картины, как «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!» и сериал «Тайны дворцовых переворотов». Сейчас Дружинина работает над четвертой частью «Гардемаринов», выход которой запланирован на 2020 год.