Стало известно, кто озвучит зайца в «Ну, погоди!»

Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Стало известно, кто озвучит зайца в новом «Ну, погоди!» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
После того, как "Союзмультфильм" объявил о создании новой серии мультфильмов "Ну, погоди!", у зрителей возникли вопросы по озвучке персонажей. О знаменитости, чьим голосом будет говорить заяц, объявили в "Вечернем Урганте".
Гостем выпуска стал актер и комик Гарик Харламов. Создатели мультфильма уже давно объявили о том, что он будет озвучивать волка. Во время интервью Ургант спросил о напарнике юмориста, а тот признался, что им станет Дмитрий Хрусталев.

«Я еще не озвучивал, завтра первый день, может, не получится. Заяц, я так понимаю, подросток, он приехал из пионерского лагеря», — отметил Хрусталев.

Ранее "Рамблер" сообщал комментарий Харламова об озвучке мультфильма.
Актеры , Видео , Ну, погоди! , Гарик Харламов , Дмитрий Хрусталев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шутка Никулина, из-за которой чуть не посадили лайнер
Шутка Никулина, из-за которой чуть не посадили лайнер
Решетова отреагировала на Тимати в «Холостяке»
Решетова отреагировала на Тимати в «Холостяке»
Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
02:27
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
Актеры
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
12:00
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Актеры
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
44:02
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
Актеры
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
06:03
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
Актеры
Стало известно, кто озвучит зайца в «Ну, погоди!»
00:48
Стало известно, кто озвучит зайца в «Ну, погоди!»
Актеры
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
11:18
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
Актеры
Зрелые российские актеры, не ставшие отцами
03:15
Зрелые российские актеры, не ставшие отцами
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение