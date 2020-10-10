Стало известно, кто озвучит зайца в «Ну, погоди!»

После того, как "Союзмультфильм" объявил о создании новой серии мультфильмов "Ну, погоди!", у зрителей возникли вопросы по озвучке персонажей. О знаменитости, чьим голосом будет говорить заяц, объявили в "Вечернем Урганте".
Гостем выпуска стал актер и комик Гарик Харламов. Создатели мультфильма уже давно объявили о том, что он будет озвучивать волка. Во время интервью Ургант спросил о напарнике юмориста, а тот признался, что им станет Дмитрий Хрусталев.
«Я еще не озвучивал, завтра первый день, может, не получится. Заяц, я так понимаю, подросток, он приехал из пионерского лагеря», — отметил Хрусталев.
Ранее "Рамблер" сообщал комментарий Харламова об озвучке мультфильма.