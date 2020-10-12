Кто расправился с Мэрилин Монро

Легендарная кинодива Мэрилин Монро была яркой и запоминающейся личностью — чертовски хороша собой, умна и для многих слишком опасна. Она будоражила воображение мужчин и заставляла пылать ревностью женщин. Именно поэтому ее смерть до сих пор окутана слухами и тайнами.

Самоубийство

По официальной версии, актриса совершила суицид, поскольку длительное время пребывала в депрессии. Она устала от чересчур насыщенной жизни, внимания и бесперспективного существования. Ведь за несколько лет до трагедии Мэрилин потеряла ребенка и рассталась со своим последним мужем, Артуром Миллером

Кроме того, Монро боролась с паническими атаками, алкогольной зависимостью и регулярно посещала психотерапевта.

Сперва появилась версия, что кинодива случайно переборщила с медикаментами. Поскольку многие случайные знакомые говорили, что Мэрилин горстями принимала таблетки, запивая их алкоголем. Кроме того, она прокалывала капсулы, чтобы лекарство быстрее подействовало. Однажды Монро отравилась так сильно, что ее едва спасли. Однако в этот раз доза барбитуратов в крови превышала норму в 8 раз! Случайно так пренебречь своей жизнью актриса явно не могла.

Неправильная доза

Американский биограф Дональд Спото считал, что в смерти культовой актрисы виноват ее же лечащий врач. Якобы он пристрастил Монро к медикаментам и неправильно назначил дозировку, вследствие чего звезда и ушла из жизни раньше времени. По мнению автора, метод лечения психотерапевта Мэрилин, был для нее губительным с самого начала. Ральф Гринсон не помогал звезде справиться с психологическими проблемами, а даже наоборот — делал все для того, чтобы лишить ее здравого рассудка.

А ведь Гринсон действительно имел огромное влияние на жизнь Мэрилин. Он буквально диктовал ей, в каких фильмах сниматься, где жить, кого любить. А когда актриса выходила из-под контроля, он приписывал ей все большую дозу успокоительных.

ЦРУ и инопланетяне

По мнению поклонников теории заговора об НЛО, Мэрилин, в силу своих связей, слишком много знала об инопланетянах, а именно — о Розуэлльском инциденте, который произошел в 1947 году в штате Нью-Мексико. Кинодива якобы собиралась посвятить общественность в сверхсекретное, объявив всем, что внеземные цивилизации на самом деле существуют. Подтверждением ее слов должен был стать слив информации с участием первых лиц страны. За это ЦРУ якобы и расправилось с Монро.

Версия эта, конечно, выглядит несколько нелепо, но именно ее придерживался теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир.

Расправа гангстера

Спустя 20 лет после смерти актрисы частный детектив Мило Сперильо выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, Мэрилин убили американские мафиози по распоряжению босса «Chicago Outfit» Сэма Джанкана.

Мило был уверен, что после дружеских встреч с Фрэнком Синатрой, женщина попала в орбиту мафиозного внимания.

Ведь певец давно славился своими связями в криминальных кругах. К тому же Мэрилин была зависима не только от лекарств, а и от некоторых запретных веществ. Под их воздействием она могла выболтать все что угодно. Поэтому, вероятно, была потенциально опасной для гангстера, поскольку в любой момент могла раскрыть все его планы, которые явно были небезобидными.

Связь с президентом

Эта версия считается наиболее состоятельной, но имеет несколько вариаций. То, что Монро крутила роман с президентом, не поддается сомнениям, а вот кому могла помешать такая связь, остается тайной.

Поговаривают, что президент США и сам понимал, что связь с болтливой актрисой может обернуться для него импичментом и отставкой. А если бы она проговорилась о государственных тайнах, которые ей удалось узнать от президента, могла бы и вовсе начаться гражданская война. Ведь ни для кого не было секретом то, что Мэрилин вела дневник, в котором записывала все, что слышала от братьев Кеннеди.

Да, кинодива «дружила» и с Джоном, и с Робертом Кеннеди. К слову, последний был властным и жестоким человеком, который всегда мечтал занять место брата. Конечно же он знал о существовании дневника, а также о том, что Монро грозилась многое рассказать журналистам как раз накануне смерти. Вероятно, это не входило в планы Роберта.

Первая леди США, конечно, знала о похождениях своего благоверного. К тому же любовниц у Джона было хоть отбавляй! Однако большего всего она боялась именно Монро.

Ходили слухи, что звезда даже позвонила Джеки и напрямую рассказала о связи с президентом.

Тогда миссис Кеннеди всего-лишь тактично пригласила ее занять место первой леди. А, может быть, супруга президента предприняла более радикальные меры?

Одной из самых распространенных теорий о смерти Мэрилин является версия о том, что она имела чрезмерное влияние на президента — вмешивалась в государственные дела, пыталась давать советы и явно хотела стать кем-то значимее, чем очередной любовницей.

Это не входило в планы Федерального правительства США. Поэтому прежде чем Кеннеди совершил очередную глупость, ЦРУ расправилось с объектом обожания президента, обставив все, как самоубийство.