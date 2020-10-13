Актеры, повторившие судьбы своих персонажей 

Смотрите ролик и узнайте об актёрах, в жизни которых произошли события, которые они когда-то сыграли в кино. Как у представителей других профессий, у актёров есть собственные приметы. Так, мало кто любит играть мертвецов, чтобы не навлечь несчастье на себя, а в гримёрке исполнители никогда не свистят, поскольку это грозит неприятностями. Но есть роли, которые артисты сыграли без задней мысли, а потом эти сюжеты стали для них реальностью.