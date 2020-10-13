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Актеры, повторившие судьбы своих персонажей 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите ролик и узнайте об актёрах, в жизни которых произошли события, которые они когда-то сыграли в кино. Как у представителей других профессий, у актёров есть собственные приметы. Так, мало кто любит играть мертвецов, чтобы не навлечь несчастье на себя, а в гримёрке исполнители никогда не свистят, поскольку это грозит неприятностями. Но есть роли, которые артисты сыграли без задней мысли, а потом эти сюжеты стали для них реальностью.
Ранее «Рамблер» рассказывал про лучшие перевоплощения Хью Джекмана в кино.
Актеры , Видео , Хью Джекман
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