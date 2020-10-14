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«На работу иду, как на плаху!»: Нагиев заявил о желании бросить кино и ТВ 

ИД «Собеседник» 10 часов назад
«На работу иду, как на плаху!»
Фото: @nagiev.universal
Актер Дмитрий Нагиев честно ответил на вопросы Sobesednik.ru.
В российский прокат вышел фильм Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!», в котором одну из главных ролей сыграл Дмитрий Нагиев. На премьере, посвященной выходу картины, корреспонденту Sobesednik.ru удалось спросить у артиста о секрете его сексуальности, ведь недавно он в очередной раз возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин России, обойдя натурального блондина Николая Баскова и любимца молодежи Егора Крида.
Дмитрий Нагиев на сегодняшний день является не только одним из самых востребованных актеров, но и прекрасным телеведущим. Одним из самых популярных его телепроектов остается шоу «Голос», новый сезон которого скоро стартует на «Первом канале». График съемок Нагиева расписан на месяцы вперед. Однако на премьере фильма «Гудбай, Америка!» Дмитрий сделал сенсационное заявление.

Работа — это вообще не мое, я, как на плаху, иду на работу, — сказал 53-летний Нагиев. — Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею.

Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать, — признался артист. — Другой вопрос, что все, чем я занимаюсь, я пытаюсь делать честно. В том числе и отвечать на ваши вопросы.

В новом фильме Сарика Андреасяна Дмитрий играет предприимчивого эмигранта. Поэтому мы спросили у артиста, было ли у него когда-нибудь желание уехать из России куда-то на ПМЖ.

— У меня нет конкретной цели покинуть Россию, — ответил Нагиев. — Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке.

Нагиев так же признался, что отлично ощущает себя на первых строчках различных рейтингов и он совершенно согласен теми россиянами, которые недавно проголосовали за него как за самого сексуального мужчину.

— Считаю, что это единственное честное голосование в стране,

— заявил Дмитрий.
— А что вы делаете для своей сексуальности?

— Ничего я не делаю. Я в ней купаюсь… Люблю лесть, сам на лести сделал карьеру себе. А вообще, я для себя вот так решил: если хочешь чего-то добиться, хоть что-то надо делать регулярно. Вот и все. Меньше есть и хоть что-то делать.

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Комментарии 1
Актеры , Голоса , Голос , Крид , Дмитрий Нагиев , Николай Басков , ИД "Собеседник"
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