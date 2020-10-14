«На работу иду, как на плаху!»

Актер Дмитрий Нагиев честно ответил на вопросы Sobesednik.ru.

В российский прокат вышел фильм Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!», в котором одну из главных ролей сыграл Дмитрий Нагиев. На премьере, посвященной выходу картины, корреспонденту Sobesednik.ru удалось спросить у артиста о секрете его сексуальности, ведь недавно он в очередной раз возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин России, обойдя натурального блондина Николая Баскова и любимца молодежи Егора Крида

Дмитрий Нагиев на сегодняшний день является не только одним из самых востребованных актеров, но и прекрасным телеведущим. Одним из самых популярных его телепроектов остается шоу «Голос» , новый сезон которого скоро стартует на «Первом канале». График съемок Нагиева расписан на месяцы вперед. Однако на премьере фильма «Гудбай, Америка!» Дмитрий сделал сенсационное заявление.

Работа — это вообще не мое, я, как на плаху, иду на работу, — сказал 53-летний Нагиев. — Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею.

Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать, — признался артист. — Другой вопрос, что все, чем я занимаюсь, я пытаюсь делать честно. В том числе и отвечать на ваши вопросы.

В новом фильме Сарика Андреасяна Дмитрий играет предприимчивого эмигранта. Поэтому мы спросили у артиста, было ли у него когда-нибудь желание уехать из России куда-то на ПМЖ.

— У меня нет конкретной цели покинуть Россию, — ответил Нагиев. — Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке.

Нагиев так же признался, что отлично ощущает себя на первых строчках различных рейтингов и он совершенно согласен теми россиянами, которые недавно проголосовали за него как за самого сексуального мужчину.

— Считаю, что это единственное честное голосование в стране,

— заявил Дмитрий.

— А что вы делаете для своей сексуальности?