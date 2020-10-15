Кто сыграл навязчивую официантку в «Месте встречи» 

Видео рассказывает о советской актрисе Наталье Петровой, которую зрители заметили сразу же после первой роли: Наталья сыграла главную роль в сказке «Руслан и Людмила» (1972) режиссёра Александра Птушко. Девушка не была профессиональной актрисой, помощник режиссёра просто заметила её на улице и пригласила сниматься, однако с ролью она справилась отлично. Какие ещё заметные роли сыграла Наталья, узнайте из ролика.
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