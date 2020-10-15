Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Кто сыграл навязчивую официантку в «Месте встречи» 

Елена Красовская 23 часа назад
Видео рассказывает о советской актрисе Наталье Петровой, которую зрители заметили сразу же после первой роли: Наталья сыграла главную роль в сказке «Руслан и Людмила» (1972) режиссёра Александра Птушко. Девушка не была профессиональной актрисой, помощник режиссёра просто заметила её на улице и пригласила сниматься, однако с ролью она справилась отлично. Какие ещё заметные роли сыграла Наталья, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Смоктуновского не хотели утверждать на роль Деточкина.
Актеры , Видео , Фильмы , Место встречи , Александр Птушко , Наталья Петрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Юрий Кузнецов женился на матери спасенного им ребенка
03:32
Юрий Кузнецов женился на матери спасенного им ребенка
Актеры
Кто сыграл навязчивую официантку в «Месте встречи»
04:44
Кто сыграл навязчивую официантку в «Месте встречи»
Актеры Фильмы
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
16:29
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
Актеры
Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
14:05
Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
Сериалы Актеры
Фильмы-катастрофы, снятые по реальным событиям
10:06
Фильмы-катастрофы, снятые по реальным событиям
Фильмы
Первый доктор Ватсон в советском кино
05:36
Первый доктор Ватсон в советском кино
Актеры Фильмы
Звезда советского кино, начавший сниматься лишь в 40
44:09
Звезда советского кино, начавший сниматься лишь в 40
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение