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Как съемки в рекламе чуть не сломали судьбу «тети Аси» 

Александра Нечаева 7 часов назад
Как реклама чуть не сгубила «тетю Асю»
Фото: Кадр из видео
Она сыграла в кино почти сотню ролей, но в памяти многих зрителей навсегда осталась «тетей Асей» из рекламы чистящего средства, которую в 1990-е годы регулярно транслировали на телевидении. Именно эта героиня из ролика вернула ей популярность, но в то же время сломала дальнейшую судьбу. О том, что же произошло, рассказывает «Рамблер».
Татьяна с детства мечтала стать актрисой, после школы поступила в Щукинское театральное училище и даже отказалась уехать с первым мужем в США, понимая, что в таком случае точно не сделает карьеру. Семейному счастью Татьяна предпочла мечту.
Сниматься Татьяна начала во время учебы в институте, а в 22 года сыграла роль учительницы Лидии Михайловны в фильме Евгения Ташкова «Уроки французского», которая на долгие годы стала ее визитной карточкой.
Позже актриса выйдет замуж за режиссера картины, который старше ее на 30 лет и, как оказалось, был влюблен в нее с первой встречи. Правда, стоит отметить, что во время работы над фильмом никакого романа между актрисой и режиссером не было: Ташков начал ухаживать за Татьяной лишь спустя год после съемок.
Кадр из фильма "Уроки французского"
Брак оказался счастливым, через некоторое время у супругов родился сын. В творческом плане тоже все было хорошо: Татьяна продолжала сниматься, ее супруг тоже работал. Но все изменилось с приходом 90-х. Как многие коллеги, супруги Ташковы остались не у дел. Предложений сниматься Татьяне не поступало, а Евгения в 60 лет отправили на пенсию.
Чтобы прокормить семью, Ташковой приходилось браться за разную работу: она трудилась поваром, затем делала браслеты и кошельки из кожи, после окончила курсы и устроилась на службу в банк. О продолжении актерской карьеры Татьяна уже и не думала, когда ее пригласили на пробы в рекламный ролик крупной международной компании. Кастинг Татьяна прошла и стала лицом знаменитой фирмы. Ее "тетю Асю" знали в каждом доме. Ташкову снова стали узнавать, казалось, актриса вновь сможет вернуться в кино. Но режиссеры не спешили приглашать Татьяну в свои фильмы, опасаясь устойчивой ассоциации зрителями актрисы с ее рекламной героиней.
Главных ролей Ташкова больше не получала, но в начале 2000-х сумела вернуться в профессию: актриса снимается в ролях второго плана в фильмах и сериалах. Также Татьяна занималась дубляжом, озвучивала мультфильмы, попробовала себя в роли театрального педагога. Продолжает сниматься в кино и играет в театре.
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Актеры , Евгений Ташков
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