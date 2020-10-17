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Как Корикова стала «Бедной Настей» 

Мира Маркина 57 минут назад
Как Корикова стала «Бедной Настей»
Фото: Кадр из сериала "Бедная Настя"
Историческая теленовелла "Бедная Настя", выходившая на экраны с 2003 по 2004 год, — один из самых успешных проектов нулевых. Главную роль в драме исполнила Елена Корикова. Зрители настолько полюбили актрису в новом образе, что после просмотра сериала даже представить не могли, что роль Насти может исполнить кто-то другой.
Однако претенденток на главную роль было не счесть. Подробнее о том, как Корикова появилась в проекте, — в материале "Рамблера".
Кастинг на роли главных героев в сериале некоторые даже сравнивали с голливудским: его прошли более 7200 актеров в 14 городах России! Но вот Корикову пригласили в проект лишь через год.
По воспоминаниям самой актрисы, проблема заключалась в том, что режиссеры хотели найти артистку похожую на Елену, но неизвестную. Корикова же прославилась в 1995 году после выхода на экраны фильма Алексея Сахарова "Барышня-крестьянка". По словам Елены, на роль Насти пробовались порядка тысячи актрис, но все безрезультатно. Лишь после многократных неудачных проб других артисток ее пригласили в проект.
Когда Кориковой позвонил Кирилл Козаков, проводящий кастинг, актриса болела и лежала дома с температурой 39 градусов.

«„Лена, выручай, срочно приходи на пробы!“ Я сказала, что болею, не могу прийти, но он был непреклонен. На следующий день уже были съемки»,

— вспоминала Корикова.
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Комментарии
Актеры , Елена Корикова , Кирилл Козаков , Алексей Сахаров
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