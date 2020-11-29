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Самые эффектные и опасные женские роли 

Диана Товсепова 3 часа назад
Женщина, которая умеет держать в руках оружие, как правило вызывает у мужчин большое уважение. Конечно, если это оружие в руке держит сногсшибательная красавица, то градус интереса к ней заметно повышается.
Особенно сильно зрителям запоминаются роли эффектных воительниц, которые сражают наповал и своей красотой, и своей силой. Так, на экране женщина с пистолетом смотрится еще более соблазнительно, чем женщина в ярком мини-платье.
"Рамблер" отобрал самых эффектных и опасных красавиц мирового кинематографа.
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