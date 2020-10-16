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Что стало с колоритным муровцем из «Места встречи» 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает о жизни актёра Александра Милютина. Александр снялся в нескольких десятках фильмов, но, увы, почти всегда это были роли эпизодические. Наиболее заметный персонаж ему достался в телефильме «Место встречи изменить нельзя» (1979). Очень часто актёр снимался вместе с женой, актрисой Галиной Нехаевской, вместе они поработали на 18 картинах. К сожалению, Милютин рано ушёл из жизни, так и не дождавшись главной роли.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как съёмки в рекламе чуть не сломали судьбу «тети Аси».
Актеры , Видео , Фильмы , Место встречи , Место встречи изменить нельзя , Александр Милютин
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