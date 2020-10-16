Что стало с колоритным муровцем из «Места встречи» 

Ролик рассказывает о жизни актёра Александра Милютина. Александр снялся в нескольких десятках фильмов, но, увы, почти всегда это были роли эпизодические. Наиболее заметный персонаж ему достался в телефильме «Место встречи изменить нельзя» (1979). Очень часто актёр снимался вместе с женой, актрисой Галиной Нехаевской, вместе они поработали на 18 картинах. К сожалению, Милютин рано ушёл из жизни, так и не дождавшись главной роли.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как съёмки в рекламе чуть не сломали судьбу «тети Аси».