Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

9 актеров, которые на экране ‑ мачо, а в жизни ‑ зайки 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Актеры, которые на экране ‑ мачо, а в жизни ‑ милашки
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Зрители смотрят на суровых героев в кино и думают: «Ну в жизни этот парень такой же!». А вот и нет. На роль злодеев и брутальных героев почему-то выбирают тех, кто в жизни — сама милота. Примерные семьянины, поклонники благотворительности и просто приятные люди.
И это не делает их хуже: наоборот, невольно можно задуматься о том, как многогранна их личность и талант. Ведь передать на экране полностью противоположного по нраву персонажа — непростое дело. Чем же на самом деле после смены на съемочной площадке занимаются самые дерзкие и пугающие?

Джейсон Момоа

Этот герой из «Игры престолов», жестокий и временами беспринципный Кхал Дрого, припугнет кого угодно. Реальный Джейсон Момоа совсем не такой: он забавный, благородный и отзывчивый. В сети он делится либо смешными снимками с коллегами, либо пытается призвать задуматься об экологических проблемах.

Кристофер Хивью

Норвежец, которого все знают как Тормунда из «Игры престолов», окончил филиал российского ГИТИСа в Дании, а в свободное от работы время выставляет в профиле снимки с закулисья сериала. В другое время он публикует трогательные фото со своей супругой и смешные ролики.

Вин Дизель

Вин Дизель — образцовый отец и чудесный семьянин. Большинство его публикаций связаны с дочкой Паулиной, которую актер назвал в честь своего погибшего друга и коллеги Пола Уокера.
КТО?ЧТО?ГДЕ?

Хафтор Бьёрнссон

Актер и спортсмен из Исландии известен как Гора из «Игры престолов». Жестокий персонаж никак не относится к самому Хафтору — в его социальных сетях только тренировки (он считается самым сильным человеком в мире) и милые семейные снимки с женой.

Том Харди

Актер, которому прекрасно даются роли преступников и антагонистов, в реальности способен очаровать кого угодно. Том очень любит собак, и даже посвятил трогательный пост погибшему псу. Более того Харди увлечен благотворительностью, а королева наградила его почетным орденом Британской империи.

Джош Бролин

Актер, сыгравший злобного и беспощадного Таноса во франшизе о супергероях, в жизни — любящий папа, муж и сын. Джон является пасынком Барбары Стрейзанд и любит делиться с поклонниками семейными фотографиями.
КТО?ЧТО?ГДЕ?

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис уже у давно ассоциируется только с героем из боевиков, суровым и очень одиноким. Но вот в жизни главный «крепкий орешек» любит уделять время семье и детям.

Рон Перлман

Актер из «Хеллбоя» покорил всех фанатов фотографиям из своего Инстаграм. Рон Перлман оказался грозным только на экране, а вот в жизни предстал самым обычным добродушным человеком.

Арнольд Шварценеггер

В жизни в нем нет ничего от Терминатора. Арнольд давно и серьезно занимается благотворительностью и привлекает внимание общественности к климатическим проблемам на планете. А однажды он даже спас жизнь утопающему. Герой!
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
10 актеров, которые были в шаге от главной роли своей жизни, но упустили шанс 10 актеров, которые были в шаге от главной роли своей жизни, но упустили шанс 10 фото из 90‑х, которые вызовут приступ ностальгии даже у самого закоренелого циника 10 фото из 90‑х, которые вызовут приступ ностальгии даже у самого закоренелого циника 10 звезд, называя возраст которых вы непременно ошибетесь 10 звезд, называя возраст которых вы непременно ошибетесь
Комментарии
Актеры , Крепкий орешек , Игра престолов , Арнольд Шварценеггер , Пол Уокер , Джош Бролин , Кристофер Хивью , Джейсон Момоа , Брюс Уиллис , Рон Перлман , Хафтор Бьернссон , Барбара Стрейзанд , Том Харди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поссорившийся с шоу-бизнесом композитор Игорь Крутой осунулся и исхудал
Поссорившийся с шоу-бизнесом композитор Игорь Крутой осунулся и исхудал
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Кого считали главным цыганом советского кино
05:29
Кого считали главным цыганом советского кино
Актеры
Что стало с колоритным муровцем из «Места встречи»
05:24
Что стало с колоритным муровцем из «Места встречи»
Актеры Фильмы
Угасшие кинозвезды нулевых
08:58
Угасшие кинозвезды нулевых
Актеры
Илон Маск станет героем американского сериала
00:18
Илон Маск станет героем американского сериала
Фильмы
Юрий Кузнецов женился на матери спасенного им ребенка
03:32
Юрий Кузнецов женился на матери спасенного им ребенка
Актеры
Кто сыграл навязчивую официантку в «Месте встречи»
04:44
Кто сыграл навязчивую официантку в «Месте встречи»
Актеры Фильмы
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
16:29
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение