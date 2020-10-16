Актеры, которые на экране ‑ мачо, а в жизни ‑ милашки

Зрители смотрят на суровых героев в кино и думают: «Ну в жизни этот парень такой же!». А вот и нет. На роль злодеев и брутальных героев почему-то выбирают тех, кто в жизни — сама милота. Примерные семьянины, поклонники благотворительности и просто приятные люди.

И это не делает их хуже: наоборот, невольно можно задуматься о том, как многогранна их личность и талант. Ведь передать на экране полностью противоположного по нраву персонажа — непростое дело. Чем же на самом деле после смены на съемочной площадке занимаются самые дерзкие и пугающие?

Этот герой из «Игры престолов», жестокий и временами беспринципный Кхал Дрого, припугнет кого угодно. Реальный Джейсон Момоа совсем не такой: он забавный, благородный и отзывчивый. В сети он делится либо смешными снимками с коллегами, либо пытается призвать задуматься об экологических проблемах.

Норвежец, которого все знают как Тормунда из «Игры престолов», окончил филиал российского ГИТИСа в Дании, а в свободное от работы время выставляет в профиле снимки с закулисья сериала. В другое время он публикует трогательные фото со своей супругой и смешные ролики.

Вин Дизель

Вин Дизель — образцовый отец и чудесный семьянин. Большинство его публикаций связаны с дочкой Паулиной, которую актер назвал в честь своего погибшего друга и коллеги Пола Уокера

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Актер и спортсмен из Исландии известен как Гора из «Игры престолов». Жестокий персонаж никак не относится к самому Хафтору — в его социальных сетях только тренировки (он считается самым сильным человеком в мире) и милые семейные снимки с женой.

Актер, которому прекрасно даются роли преступников и антагонистов, в реальности способен очаровать кого угодно. Том очень любит собак, и даже посвятил трогательный пост погибшему псу. Более того Харди увлечен благотворительностью, а королева наградила его почетным орденом Британской империи.

Актер, сыгравший злобного и беспощадного Таноса во франшизе о супергероях, в жизни — любящий папа, муж и сын. Джон является пасынком Барбары Стрейзанд и любит делиться с поклонниками семейными фотографиями.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Брюс Уиллис уже у давно ассоциируется только с героем из боевиков, суровым и очень одиноким. Но вот в жизни главный «крепкий орешек» любит уделять время семье и детям.

Актер из «Хеллбоя» покорил всех фанатов фотографиям из своего Инстаграм. Рон Перлман оказался грозным только на экране, а вот в жизни предстал самым обычным добродушным человеком.

В жизни в нем нет ничего от Терминатора. Арнольд давно и серьезно занимается благотворительностью и привлекает внимание общественности к климатическим проблемам на планете. А однажды он даже спас жизнь утопающему. Герой!