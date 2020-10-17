Как брошенную Вертинскую Тарковский в постели утешил

Чересчур хорошенькая 19-летняя студентка Марианна Вертинская свела с ума почти всю мужскую часть съемочной группы. За сердце и тело девушки особенно бились Николай Губенко и два Андрея - Кончаловский и Тарковский.

Самой Вертинской поначалу приглянулся Губенко. Они учились вместе в Щуке и даже подавали заявление в загс, но вдруг нарисовался Кончаловский и умело невесту увел из-под венца. Однако сам жениться на красавице не спешил. Марианна сильно не понравилась маме Андрея, и та убедила сына, что такая дерзкая, пошло одевающаяся, курящая и выпивающая девушка ему не пара.

- Я была так сильно влюблена, что даже не сомневалась, что мы поженимся, - вспоминает актриса. - Сильно переживала, когда Кончаловский меня бросил. Утешил меня его друг - Тарковский. У него в ту пору с женой Ирмой не складывалось. Вот мы друг друга и утешали. Да так наутешались, что оказались в одной постели.

Многие уверены, что черная кошка между Андреями тогда и пробежала. Всю оставшуюся жизнь Кончаловский будет подкалывать Тарковского. Впрочем, и после его смерти не забудет, что и фильмы-то не такие уж у него гениальные, и одевался плохонько, да и человек был, прямо скажем, так себе.

Как мы знаем, семья Вертинских породнилась-таки с Михалковыми - через младшую сестру Марианны и младшего брата Андрея. Правда, крепкой семьи у Анастасии и Никиты не получилось. В книге «Территория моей любви» (Эксмо, 2015 г.) Михалков напишет:

«Мы прожили вместе три года, но из них вместе-вместе - полтора. Почему так мало? Нет однозначного ответа. Наверное, мы оказались не готовы к ролям мужа и жены

Я очень боялся потерять Настю и, узнав о ее беременности, был абсолютно счастлив: «Теперь точно не соскочит, будет моей, никуда не денется!» Но вскоре стало понятно, что мы очень разные...»

Когда решили разъехаться, Вертинская осталась в квартире родителей Никиты, а сам он перебрался к другу - Сергею Никоненко

После развода с Михалковым актриса вышла замуж за музыканта Александра Градского

- Никита был хорошим мужем. Расстаться было ошибкой. Такие ошибки происходят в период самоутверждения. Тебе хочется победы над мужчиной, который, в общем-то, тебе не нужен, - нужна всего лишь победа. И ты скачешь, не ведая, куда ступает копыто твоего коня, разрушаешь и жизнь этого человека, и свою жизнь. А Градский Этот союз не принес мне ни особых разочарований, ни особого обольщения. Я скорее склонна считать браком союз с человеком, с которым у меня был около двадцати лет роман, - говорит сейчас Анастасия Александровна, имея в виду длительную половую связь с Олегом Ефремовым. - Я его обожала. Ему не было нужно, чтобы я готовила ему супы - всегда находилось, где поесть. Но в тот период, когда я хотела выйти за него замуж, это было невозможно, так как он был женат. А когда он этого сам захотел, я... его уже не любила. А если бы даже и любила, то не смогла бы взвалить на себя такой тяжелый крест, как пожилой, больной и сильно пьющий режиссер, к которому в штаны лезут все кому не лень.

Актриса Людмила Иванова (Шурочка из «Служебного романа»), бок о бок с которой Анастасия проработала несколько лет в театре «Современник», анализировала те отношения так:

- Пристрастие Олега Николаевича к зеленому змию сыграло тут разрушительную роль. Когда он выпивал, Насте нужно было его нянчить. А у нее самой карьера шла в гору, и становиться сиделкой или матерью Ефремова она не собиралась. Хотя все в театре знали, насколько Вертинская хозяйственная: сама убирала квартиру, мыла полы, пекла потрясающие пироги, которые приносила в театр и всех угощала. Готовить Настю научила бабушка, которая дала ей и сестре Марианне очень жесткое воспитание. Если внучки не слушались, она их сурово наказывала. Анастасия выросла очень самостоятельной и не желала ни подстраиваться под любимых мужчин, ни подчиняться им.

75-летняя Вертинская, как никто другой, знает себе цену и на мимолетные интрижки абы с кем никогда не разменивалась в юности, а уж в зрелом возрасте - тем более. Главные люди для нее теперь - сын Степан и его дети.