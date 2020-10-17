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Актриса Ходченкова рассказала о своем отношении к постельным сценам 

Слово и Дело 2 часа назад
Ходченкова рассказала об отношении к постельным сценам
Фото: Слово и Дело
Ходченкову не смущают интимные сцены, если они оправданы сценарием. Иногда она пользуется услугами дублеров, но чаще предпочитает играть сама. Актриса пояснила, что от этого она получает исключительно профессиональное удовольствие. По словам звезды, обычно подобные сцены снимаются очень весело, однако зритель видит все иначе.

"Нас веселит все, что происходит. Для нас это все игра, не по-настоящему", — пояснила она.

Среди партнеров Ходченковой по фильмам есть не только российские звезды. Ее напарником в фильме "Шпион, выйди вон!" был голливудский актер Том Харди. Актриса призналась, что он произвел на нее очень хорошее впечатление.

"В жизни же Харди такой пацан-пацан и по-человечески приятный", — рассказала артистка.

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Актеры , Том Харди
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