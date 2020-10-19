Асмус раскрыла размер зарплаты в театре 

Кристина Асмус озвучила размер зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в котором она работает с 2012 года. Актриса рассказала о своих доходах в Instagram.

Отвечая на вопрос подписчика о возможности принять участие в интересном проекте за "символическую зарплату", Асмус призналась, что деньги для нее никогда не были на первом месте. По словам артистки, данный вопрос она всегда обсуждает в последнюю очередь.

Актриса напомнила, что работает в театре, из-за чего ей нередко приходится жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей и репетиций, которые нельзя отменить. Асмус призналась, что зарабатывает в театре меньше 22 тысяч рублей в месяц.