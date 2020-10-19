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Асмус раскрыла размер зарплаты в театре 

Мира Маркина 32 минуты назад
Асмус раскрыла размер зарплаты в театре
Фото: @asmuskristina
Кристина Асмус озвучила размер зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в котором она работает с 2012 года. Актриса рассказала о своих доходах в Instagram.
Отвечая на вопрос подписчика о возможности принять участие в интересном проекте за "символическую зарплату", Асмус призналась, что деньги для нее никогда не были на первом месте. По словам артистки, данный вопрос она всегда обсуждает в последнюю очередь.
Актриса напомнила, что работает в театре, из-за чего ей нередко приходится жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей и репетиций, которые нельзя отменить. Асмус призналась, что зарабатывает в театре меньше 22 тысяч рублей в месяц.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус пожаловалась на травлю из-за коронавируса.
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Актеры , Кристина Асмус
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