Российская актриса Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии. Об этом она написала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.

Звезда российского кино призналась, что ни за что бы не согласилась играть в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Также Асмус пояснила, что всегда комплексовала, раздеваясь перед камерой.

По сюжету картины несколько парней поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристина Асмус появляется в одном эпизоде с Таиром Мамедовым

Девушка изображала легкомысленную блондинку, которая была готова на все ради новой модели смартфона из линейки iPhone. В постельной сцене с Мамедовым Асмус осталась в одном нижнем белье.