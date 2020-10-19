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Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии

Russian Teleweekиещё 2
2 часа назад
Российская актриса Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии. Об этом она написала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.
Звезда российского кино призналась, что ни за что бы не согласилась играть в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Также Асмус пояснила, что всегда комплексовала, раздеваясь перед камерой.
По сюжету картины несколько парней поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристина Асмус появляется в одном эпизоде с Таиром Мамедовым.
Девушка изображала легкомысленную блондинку, которая была готова на все ради новой модели смартфона из линейки iPhone. В постельной сцене с Мамедовым Асмус осталась в одном нижнем белье.
Ранее в Instagram Stories Кристина назвала размер зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где работает с 2012 года.
Актеры,Таир Мамедов,Кристина Асмус,
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