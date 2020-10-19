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Самая талантливая актриса-клептоманка, которую знает весь мир 

Диана Товсепова 6 часов назад
Звучное имя Вайноны Райдер знакомо киноманам по всему миру. Голливудская звезда снялась в десятках культовых картин и считается одной из самых успешны и талантливых актрис 90-х годов. Ее знают по картинам "Эдвард Руки-ножницы", "Маленькие женщины", "Прерванная жизнь", а сейчас по популярному во всем мире сериалу "Очень странные дела".
Однако за загадочным взглядом Вайноны скрывается немало секретов. Так, многих удивит, что настоящее имя женщины — Вайнона Лаура Хоровитц. Но даже не эта фамилия настоящая. Она должна была бы зваться Вайноной Томчиной. Еврейское происхождение голливудских звезд сейчас удивляет немногих, но вот еще один факт из ее биографии поражает даже преданных фанатов.
Как выяснил "Рамблер", Райдер страдала клептоманией. Так, в декабре 2001 года успешная всемирно известная актриса была поймана при попытке вынести сумки, одежду украшения на сумму пять с половиной тысяч долларов из магазина Saks в самом центре Нью-Йорка.
Сама она позже рассказывала, что в обществе все же преувеличили "ужасность" ее поступка.

"Психологически я дошла до ручки, мне нужно было остановиться. Должно быть, я подсознательно искала выход из игры… Не буду вдаваться в подробности произошедшего, но все было совсем не так, как это представили публике. Не было никакого преступления века!", — объяснила она.

Тогда не взирая на все усилия адвокатов и полную компенсацию, которую выплатила актриса, ее приговорили к 480 часам общественных работ, огромному штрафу и испытательному сроку на три года. Усугубил положение Вайноны еще и тот факт, что, как выяснило следствие, она принимала наркотические лекарства без рецепта врача.
После случившегося в течение нескольких лет Райдер вообще не появлялась на экранах. Но не по своей воле — дело в том, что голливудские страховые компании просто отказались выписывать ей полис, необходимый для съемок. Актриса смогла вернуться в кинематограф только в 2006-м в картине "Премия Дарвина".
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Актеры , Фото , Эдвард руки-ножницы , Маленькие женщины , Прерванная жизнь
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