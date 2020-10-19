Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Актера из «Гарри Поттера» окрестили уродливым после лайка под постом Роулинг 

Lenta.ru 4 часа назад
Звезду «Гарри Поттера» окрестили уродливым
Фото: @t22felton
Британского актера Тома Фелтона окрестили уродливым. Пользователи Twitter начали высмеивать внешность актера после того, как он поставил лайк под постом Джоан Роулинг, написавшей серию книг о волшебнике Гарри Поттере.
Юзеры социальной сети начали сравнивать внешний вид артиста и других знаменитостей. Кроме того, они начали обзывать его трансфобом.

«Том Фелтон настолько уродлив и фриковат, что выглядит, будто он не мылся годами и использовал вазелин в качестве геля для волос».

«Напоминание о том, что Том Фелтон — по-прежнему трансфобный кусок д****а».

«Том Фелтон в 33 и Том Хиддлстон в 39».

Тома Фелтона раскритиковали из-за того, что он поставил, а затем удалил лайк под твитом Роулинг. Писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии, а один из подписчиков даже попросил ее поговорить с квир-персоной перед тем, как публиковать что-то на эту тему.

«Мне только что позвонила одна из моих лучших подруг, которая описывает себя как буч-лесбиянка. Она кричала довольно громко, но я смогла разобрать слова: "Черт, да!"», — ответила Роулинг.

Именно одобрение этой публикации привело к тому, что Фелтона начали активно оскорблять в сети.
Видео дня. Кого считали главным цыганом советского кино
Последние новости
Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса
Комментарии 1
Актеры , Том Хиддлстон , Том Фелтон , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асмус рассказала о желании сняться во взрослом кино
Асмус рассказала о желании сняться во взрослом кино
Телеведущая потеряла ноги во время эфира
Телеведущая потеряла ноги во время эфира
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии
04:59
Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии
Актеры
Телеведущая потеряла ноги во время эфира
00:10
Телеведущая потеряла ноги во время эфира
ТВ
Тайная жена Кокшенова надумала делить наследство
02:53
Тайная жена Кокшенова надумала делить наследство
Актеры
Как бельгийский каратист стал голливудской звездой
03:24
Как бельгийский каратист стал голливудской звездой
Актеры
С чего началась карьера Никиты Михалкова
44:10
С чего началась карьера Никиты Михалкова
Актеры
10 актеров, спасших карьеру одной ролью
13:25
10 актеров, спасших карьеру одной ролью
Актеры
Кого считали главным цыганом советского кино
05:29
Кого считали главным цыганом советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение