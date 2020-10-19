Звезду «Гарри Поттера» окрестили уродливым

Юзеры социальной сети начали сравнивать внешний вид артиста и других знаменитостей. Кроме того, они начали обзывать его трансфобом.

«Том Фелтон настолько уродлив и фриковат, что выглядит, будто он не мылся годами и использовал вазелин в качестве геля для волос».

«Напоминание о том, что Том Фелтон — по-прежнему трансфобный кусок д****а».

«Том Фелтон в 33 и Том Хиддлстон в 39».

Тома Фелтона раскритиковали из-за того, что он поставил, а затем удалил лайк под твитом Роулинг. Писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии, а один из подписчиков даже попросил ее поговорить с квир-персоной перед тем, как публиковать что-то на эту тему.

«Мне только что позвонила одна из моих лучших подруг, которая описывает себя как буч-лесбиянка. Она кричала довольно громко, но я смогла разобрать слова: "Черт, да!"», — ответила Роулинг.

Именно одобрение этой публикации привело к тому, что Фелтона начали активно оскорблять в сети.