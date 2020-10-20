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Как сейчас выглядит "Бедная Настя" Елена Корикова, пропавшая из соцсетей

Диана Товсепова
1 час назад
Одним из самых успешных проектов нулевых стала историческая теленовелла "Бедная Настя", выходившая на экраны с 2003 по 2004 год.
Главную роль сериале талантливо исполнила Елена Корикова, ставшая для зрителей олицетворением женственности. Сериал стал настолько популярным, что новую серию ждали практически в каждом российском доме, а на саму Корикову обрушилась бешеная слава.
Однако с момента выхода сериала прошли долгие годы. "Рамблер" разбирался, что сейчас делает и как выглядит "Бедная Настя" Елена Корикова.
Оказывается 48-летняя Корикова живет сейчас в Черногории, где она купила домик у моря. При этом в своем Instagram еще в прошлом году она намекнула, что вышла замуж во второй раз.
Фотографии свои она публикует в Сети крайне редко, однако поклонники актрисы восхищены тем, как выглядит сейчас актриса.
Так, у белокурой длинноволосой Кориковой все та же игривая улыбка и свежий взгляд.
@korikova_official
Многие удивлены, что актриса смогла сохранить и свою стройную миниатюрную фигуру.
@korikova_official
Интересно, что подписчице, которая предположила, что Корикова прибегает к помощи косметологов и хирургов, звезда сразу же пригрозила судом.
Актеры,Видео,Елена Корикова,
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