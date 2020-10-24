Зачем Миронов караулил Табакова у театра 

Миронов с детства мечтал играть на сцене. Он родился в Саратове и там же поступил в театральное училище. Актера пригласили в местный ТЮЗ, но он хотел поехать в столицу.

Кадр из сериала "Идиот"

У Евгения Миронова был кумир — Олег Табаков. Он был намерен учиться именно у него, но уже знаменитый тогда актер не набирал студентов. Миронов все равно поехал в Москву и решил ждать Табакова у МХАТа.

"Я ехал только к нему. У меня не было других вариантов: других учебных заведений и других мастеров. Я узнал, что он в этот день будет играть в спектакле "Скамейка" с Дорониной. Я прям с чемоданом стоял на служебном входе. Это была зима. В саратовской шапке. Мне было 18 лет. И когда он появился, я сразу все ему выпалил", — рассказал Евгений Миронов в интервью на канале "Ещенепознер" на YouTube.

Yачинающий актер попросил его о прослушивании. Табаков, пораженный напором, дал свой номер, а потом отправил Миронова к своим помощникам. Так он попал на прослушивание к Авангарду Леонтьеву, который преподавал на курсе актерское мастерство. Миронов показал комиссии всю свою программу, и его приняли в Школу-студию МХАТ, но с испытательный сроком, а потом оставили на совсем.