Актер Алексей Кравченко заразился коронавирусом 

МХТ имени Чехова столкнулся с очередной неприятностью: у актера Алексея Кравченко диагностировали коронавирус. Как стало известно «Экспресс газете», в этой связи театр вынужден будет отменить спектакль с его участием.

Накануне МХТ предупредил об отмене еще двух спектаклей из-за болезни артистов: «Примадонны», ранее запланированный на двадцатое октября, и «XX век. Бал», который должен был быть сыгран двадцать второго. Было особо отмечено, что у заболевших не COVID-19, а обычная ОРВИ.