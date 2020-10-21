Актер Алексей Кравченко заразился коронавирусом 

МХТ имени Чехова столкнулся с очередной неприятностью: у актера Алексея Кравченко диагностировали коронавирус. Как стало известно «Экспресс газете», в этой связи театр вынужден будет отменить спектакль с его участием.
Накануне МХТ предупредил об отмене еще двух спектаклей из-за болезни артистов: «Примадонны», ранее запланированный на двадцатое октября, и «XX век. Бал», который должен был быть сыгран двадцать второго. Было особо отмечено, что у заболевших не COVID-19, а обычная ОРВИ.
Напомним, 51-летний Кравченко, этой весной получивший звание народного артиста РФ, впервые прославился еще в 1985-м году, когда в возрасте 13-ти лет сыграл главную роль в знаменитой военной драме Элема Климова «Иди и смотри». Позже он получил профильное образование и сделал отличную театральную карьеру. До МХТ Кравченко играл в театре имени Вахтангова и Московском драматическом театре имени Пушкина. Кроме того, артист снялся в десятках популярных фильмов и сериалов. Среди последних его киноработ — роль голкипера Алексея Хомича в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».