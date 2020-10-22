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Почему Меньшиков отказывался от съемок в фильме «Утомленные солнцем» 

Александра Нечаева 5 часов назад
В 1995 году фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Олег Меньшиков, сыгравший в картине одну из главных ролей, позже признавался, что эта работа разделила его жизнь на «до» и «после». И мало кто знает, что поначалу актер отверг предложение Михалкова принять участие в съемках. О том, почему это случилось, рассказывает «Рамблер».
Уже на этапе создания сценария «Утомленных солнцем» Никита Михалков знал, кто будет исполнять в фильме главные роли. Режиссер был уверен, например, что Митю должен сыграть Олег Меньшиков, поэтому роль писалась специально для него.
Но неожиданно все пошло не по плану: получив сценарий, Меньшиков от роли отказался. Михалков немного опоздал с предложением: актер уже подписал контракт с другим режиссером и должен был вот-вот уезжать на съемки. Неизвестно, как закончилось бы дело и кому в итоге Михалков предложил бы роль Мити, но съемки, в которых должен был принимать участие Меньшиков, неожиданно отложили, актер оказался свободен и смог согласиться на предложение Михалкова.
Актер справился с ролью блестяще и позже признался, что очень благодарен Михалкову за то, что тот не отдал ее кому-то другому, что обстоятельства сложились наилучшим образом и Митю сыграть смог именно он. Меньшиков считал, что роль в «Утомленных солнцем» стала поворотной в его карьере. Ведь после яркой роли Костика в «Покровских воротах» до картины Михалкова столь же успешных работ в его карьере не было (хотя главные среди них были). «Утомленные солнцем» в итоге принесли Меньшикову вторую волну популярности.
Комментарии
Актеры , Видео , Оскар , До и после , После , Олег Меньшиков , Никита Михалков
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