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Неузнаваемая Софи Лорен вернулась на экраны 

WMJ.ru 5 часов назад
Неузнаваемая Софи Лорен вернулась на экраны
Фото: WMJ.ru
86-летняя Софи Лорен приготовила подарок для своих поклонников. После долгого перерыва в карьере итальянская кинодива вновь вернется на большие экраны.
Легендарная актриса отказывалась от съемок последние 11 лет, но решила сделать исключение ради роли в драме собственного сына Эдоардо Понти «Жизнь впереди», основанного на литературном бестселлере Ромена Гари. Это не первое сотрудничество звездной мамы и сына — ранее Эдоардо уже дважды снимал Софи в своих фильмах. Картина стала оригинальным проектом Netflix, а ее премьера назначена на 13 ноября 2020 года.
По сюжету, Лорен играет пожилую еврейку Мадам Розу, которая годами заботится о беспризорниках. Однажды на ее пороге появляется 12-летний сенегальский сирота Момо. Герои не сразу находят путь к сердцам друг друга, но постепенно, несмотря на большую разницу в возрасте, становятся близкими друзьями, справляясь с личной внутренней болью.
Для этой роли знаменитая красавица решилась на разительные перемены во внешнем виде — звезда примерила седой парик, практически отказалась от косметики, а чтобы добавить своей экранной героине глубины, согласилась на грим, подчеркивающий ее почтенный возраст, и не скрывающий морщины.
Софи призналась, что получает удовольствие от работы с собственным наследником и ради него она готова на любые эксперименты.

«Мне нравится работать с сыном, потому что мы знаем друг друга очень хорошо. Мне также нравится, как он направляет меня в работе», — рассказала Лорен.

Сам Эдоардо Понти отметил, что фильм выходит в самое подходящее время.

«Мир становится все более поляризованным. Мне было важно экранизировать историю, в которой любовь объединяет двух людей совершенно разных рас и возрастов», — подытожил режиссер.

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Актеры , Жизнь впереди , Софи Лорен , Эдоардо Понти , Netflix
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