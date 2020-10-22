Неузнаваемая Софи Лорен вернулась на экраны 

86-летняя Софи Лорен приготовила подарок для своих поклонников. После долгого перерыва в карьере итальянская кинодива вновь вернется на большие экраны.

Легендарная актриса отказывалась от съемок последние 11 лет, но решила сделать исключение ради роли в драме собственного сына Эдоардо Понти «Жизнь впереди» , основанного на литературном бестселлере Ромена Гари. Это не первое сотрудничество звездной мамы и сына — ранее Эдоардо уже дважды снимал Софи в своих фильмах. Картина стала оригинальным проектом Netflix , а ее премьера назначена на 13 ноября 2020 года.

По сюжету, Лорен играет пожилую еврейку Мадам Розу, которая годами заботится о беспризорниках. Однажды на ее пороге появляется 12-летний сенегальский сирота Момо. Герои не сразу находят путь к сердцам друг друга, но постепенно, несмотря на большую разницу в возрасте, становятся близкими друзьями, справляясь с личной внутренней болью.

Для этой роли знаменитая красавица решилась на разительные перемены во внешнем виде — звезда примерила седой парик, практически отказалась от косметики, а чтобы добавить своей экранной героине глубины, согласилась на грим, подчеркивающий ее почтенный возраст, и не скрывающий морщины.

Софи призналась, что получает удовольствие от работы с собственным наследником и ради него она готова на любые эксперименты.

«Мне нравится работать с сыном, потому что мы знаем друг друга очень хорошо. Мне также нравится, как он направляет меня в работе», — рассказала Лорен.

Сам Эдоардо Понти отметил, что фильм выходит в самое подходящее время.