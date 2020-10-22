Почему Ван Дамм попал в чёрный список Голливуда 

Все знают Жан-Клода Ван Дамма как главного борца голливудского кино. В конце 1980-х и первой половине 1990-х боевики со звездой окупались моментально. Великолепные шпагаты и удары в прыжке — мало кто мог похвастаться такими навыками. Однако карьера Ван Дамма — это не только история успеха, но и история крупного поражения. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Ван Дамм всегда был спортсменом, с 17 до 22 лет парень даже участвовал в профессиональных боях. Внезапно он решил сменить род деятельности и отправился покорять Америку уже в качестве актера. Ни денег, ни особых умений у него не было, но разве это может остановить кого-то на пути к мечте?

Ван Дамм сам знакомился с представителями индустрии и сразу показывал все свои навыки, в основном, физические. В какой-то момент это привело его к съемкам в массовке, потом он работал дублером, затем стал играть злодеев. Карьера постепенно шла в гору, однако актерский талант все еще не дотягивал, например, до брутального Шварценеггера.

В 1986 году Ван Дамм удачно помахал ногой над головой продюсера Менахема Голана. И спустя два года на экране вышел первый хит "Кровавый спорт", где Жан-Клод сыграл главную роль. Затем последовала череда недорогих, но успешных постановок, где Жан-Клод демонстрировал свою боевую мощь: "Кикбоксер" , "Универсального солдат" и "Трудная мишень"

Все было не плохо, кроме характера актера. В какой-то момент Ван Дамм отказался сразу от трех фильмов с гонораром в $12 каждый. Ему показалось, что он стоит в два раза больше. Такая жадность оскорбила продюсеров и предложения сошли на нет.

Ко всему прочему в жизни Жан-Клода, который представлял собой силу и мужество на экране, появился кокаин, алкоголь, разгульный образ жизни и постоянные опоздания. Каждый лишний час съемок в Голливуде стоит огромных денег, поэтому держать необязательного человека никто не будет, тем более когда вокруг так много тех, кто жаждет занять это место.