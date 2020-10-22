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Актер «Глухаря» избил актера «Кадетства» в Москве 

Мослента 8 часов назад
Актер «Глухаря» избил актера «Кадетства» в Москве
Фото: Мослента
Российские актеры Тимур Ефременков и Кирилл Емельянов подрались в поселке Рублево в Москве. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно, как один мужчина подходит ко второму и между ними начинается драка. Затем второй ударяет первого кулаком, отчего тот падает на землю.
По данным Life Shot, в результате конфликта травму получил Емельянов. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, но вскоре отпустили.
Причины инцидента не называются.
44-летний Тимур Еферменков известен по сериалам «Зона», «Солдаты», «След», «Глухарь», «Молодежка» и другим.
Емельянов играл, в частности, в «Ералаше», сериалах «Кадетство», «Глухарь», «Кремлевские курсанты», а также в фильме «Сволочи». Ему 29 лет.
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Актеры , Солдат , Солдаты , Тимур Ефременков , Кирилл Емельянов
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