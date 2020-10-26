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«Шизофрения»: Василий Степанов стал инвалидом после съемок у Бондарчука 

Вечерняя Москва и ещё 1 6 часов назад
«Шизофрения»: Степанов стал инвалидом после съемок
Фото: Lenta.ru
Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов сразу после выхода картины Федора Бондарчука проснулся знаменитым. Но он не смог справиться с большим вниманием к своей персоне. Врачи поставили ему диагноз — шизофрения. Об этом рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ старший брат артиста Максим.

— Василию медики диагностировали шизофрению. Это началось у него почти сразу после съемок «Обитаемого острова», он попал в клинику. Мы боремся с этим. У него третья группа инвалидности, он получает пенсию, — сообщил он.

Актриса Любовь Руденко, находящаяся в студии, отметила, что Василий Степанов во время учебы на актерском факультете был очень скромным и неуверенным в себе. Она считает, что съемки у Бондарчука стали причиной болезни артиста, так как он не смог справиться с тяжелой нагрузкой и неожиданно свалившейся на него славой.
Другие коллеги актера тоже отметили, что Степанову не нравилось быть всегда на виду, он признавался, что разочаровался в профессии.
Сейчас с актером осталась только его семья, все звездные коллеги не общаются с ним.
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Актеры , Обитаемый остров , Василий Степанов , Федор Бондарчук , Любовь Руденко , НТВ
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