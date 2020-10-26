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Актер Василий Степанов стал инвалидом после съемок у Бондарчука

Анастасия Иванова
5 часов назад
Василий Степанов проснулся знаменитым сразу после выхода фильма Федорва Бондарчука «Обитаемый остров». Однако актер не смог справиться с волной внимания, которая была прикована к его персоне.
Врачи диагностировали молодому актеру шизофрению. Об этом рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ старший брат артиста Максим.
"Шизофрения началась у него почти сразу после съемок «Обитаемого острова», он попал в клинику. Мы боремся с этим. У него третья группа инвалидности, он получает пенсию", - поделился брат.
Актриса Любовь Руденко, рассказала, что во время учебы Степаноов не был уверен в себе. И съемки у Бондарчука вполне могли спровоцировать развитие болезни артиста. Так как для него такая нагрузка стала невыносимой.
Близкие объяснили, что актеру не нравилось быть на виду, он признавался, что разочаровался в профессии. Сейчас с актером общается только его семья.
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