Врачи диагностировали молодому актеру шизофрению. Об этом рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ старший брат артиста Максим.

Близкие объяснили, что актеру не нравилось быть на виду, он признавался, что разочаровался в профессии. Сейчас с актером общается только его семья.